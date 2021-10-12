مسؤولو جهازي قنا وسوهاج يتفقدون المدارس للاطمئنان على انتظام الدراسة

تفقد مسؤولو جهازي مدينتي قنا وسوهاج الجديدتين، اليوم الثلاثاء، سير العمل بالمدارس والمنشآت التعليمية للاطمئنان على انتظام الدراسة وإزالة أي شكاوى، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في الإدارات التعليمية المختصة بالمدينتين.

السماع لمقترحات أعضاء المدارس وطلابها

زار المهندس مصطفى هارب مساح، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، ومسئولو الجهاز، عددًا من المدارس بالمدينة لتقديم التهنئة بالعام الدراسي الجديد وسماع مقترحات أعضاء المدارس وطلابها.

وتفقد رئيس مدينة سوهاج الجديدة، مدرسة الإسكان الاقتصادي والتي تضم حضانة ومراحل تعليم حتى الثانوية، ومدرسة أبو بكر الصديق المتميزة للغات، ومدرسة عثمان بن عفان التجريبية للغات.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

وتفقد المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، سير العمل بالمدارس الحكومية والخاصة والحضانات بالمدينة، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، كما هنأ الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بالمدينة ببدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا ناجحًا.

وشملت جولة رئيس جهاز قنا الجديدة، «مدرسة تحيا مصر 1، مدرسة تحيا مصر 2، ومدرسة الجمهورية الثانوية المشتركة بالحي الثاني، ومدرسة سيدي عمر للتعليم الأساسي، ومدرسة المتفوقين، ومدارس دريمز بالحي الأول، ومدرسة أجيال المستقبل بالحي الثاني، المدرسة الألمانية جيرمان سكول».

واستمع عبدالرشيد، لمطالب ومقترحات الطلاب والمعلمين، بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية على الوجه الأمثل بالمدينة، مشددًا على الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا.