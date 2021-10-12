وزيرة البيئة: مصر فازت بجائزة عالمية للحفاظ على الطيور المهاجرة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنّ مصطلح التنمية المستدامة ظهر في العام 1992 مع ولادة 3 اتفاقيات في ذات الوقت، وهي تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، حيث كانت كل اتفاقية بمعزل عن الأخرى، ما أدى إلى التدهور في الموارد والبيئة، لذلك نادى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على الملفات الثلاثة بالتوازي.

فمثلا عندما نتصدى لآثارتغير المناخ يجب أن نرصد تأثيراته على التنوع البيولوجي

وأضافت وزيرة البيئة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وبسنت الحسيني: «عندما نتصدى لآثار تغير المناخ يجب أن نرصد تأثيراته على التنوع البيولوجي، وخلال العامين الماضيين كانت مصر من أوائل الدول التي حصلت على جائزة عالمية بسبب الحفاظ على الطيور المهاجرة من التوربينات الموجودة في الزعفرانة، حيث كان تشغيل توربينات طاقة الرياح يتسبب في قتل الطيور».

نسقنا بين هيئة الطاقة المتجددة وجهاز شؤون البيئة لغلق التوربينات في وقت الهجرة

وأوضحت وزيرة البيئة: «نسقنا بين هيئة الطاقة المتجددة وجهاز شؤون البيئة لغلق التوربينات في وقت الهجرة، وهو ما أدى إلى الحصول على جائزة عالمية، وبالتالي تصدت مصر لتغير المناخ وحافظت على التنوع البيولوجي»، متابعة: «منذ عام، تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نفس الأمر الذي تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2018، وهو عدم إمكانية مناقشة قضايا البيئة العالمية بمعزل عن بعض».

وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة أمام مؤتمر التنوع البيولوجي في الصين، قال فيها إنّ تقرير التقييم العالمي الأخير لحالة التنوع البيولوجي الصادر عن المنبر الحكومي الدولي لعلوم وسياسيات التنوع البيولوجي، جاء ليدق ناقوس الخطر إزاء التدهور السريع الذي يشهده التنوع البيولوجي في السنوات الأخيرة، والذي أصبح ينذر بكارثة عالمية.