رئيس الوزراء يتابع آخر أعمال التطوير والتجهيزات بالكرنك

استقبلت معابد الكرنك، صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، والدكتور مصطفى الوزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية، في جولة تفقدية أجراها رئيس الوزراء داخل معابد الكرنك، لمتابعة التجهيزات والتشطيبات النهائية داخل المعابد وطريق الكباش الفرعوني شمال المحافظة .

بدأت الجولة التفقدية لرئيس مجلس الوزراء بمتابعة آخر التطورات بطريق الكباش خلف كنيسة السيدة العذراء، كما تفقد آخر أعمال الترميمات والتجهيزات داخل صالة الأعمدة في معابد الكرنك، والتشطيبات النهاىية من ترميمات وخلافه.

وتأتي تلك الجولات في إطار استعدادات محافظة الأقصر لحفل افتتاح طريق الكباش والمقرر انعقاده في نوفمبر المقبل، ويحضر الحفل عدد من القيادات الهامة من المحلية والدولية، وعدد القيادات الشعبية والتنفيذية من المسؤولين.

أعمال تطوير بالأقصر استعدادا لاحتفالية الكباش

وتقوم حاليا محافظة الأقصر السياحية، بتطوير من الميادين الشهيرة داخل المحافظة وفي مسار الطريق السياحي، فضلا عن تطويرات داخل طريق المطار وكوبري المطار شمال محافظة الأقصر.

وقامت محافظة الأقصر خلال هذه الأيام بأعمال تشجير لعدد 5 طرق هامة بالمحافظة السياحية، كما تقوم المحافظة السياحية بتشجير عدد من الميادين المختلفة في بعض الشوارع الرئيسية، ويأتي ذلك ضمن استعدادات المحافظة، بهدف إجراء أكبر حفل عالمي لافتتاح حفل الكباش، بحضور العديد من الشخصيات الهامة على مستوى العالم.