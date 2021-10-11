«تعليم الأقصر» تكشف تفاصيل وفاة إداري بمدرسة: سقط أثناء طابور الصباح

شهدت مدرسة السادات الابتدائية بأرمنت الحيط، بالأقصر، سقوط موظف إداري بالمدرسة، مغشيًا عليه أثناء أداء الطابور الصباحي، وأثناء نقله إلى مستشفى أرمنت التخصصي لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إليه، وعلى الفور أبلغت الأجهزة الأمنية ومديرية التربية والتعليم بالواقعة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

«التعليم» توضح واقعة وفاة «إداري»

وأوضح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الأقصر، تفاصيل ما حدث لـ«الوطن»، عقب وصول موظف إداري يُدعى «محمد الأسيوطي»، بمدرسة السادات الابتدائية بأرمنت الحيط التابعة لمركز أرمنت جنوب محافظة الأقصر، وقام بالتوقيع في دفتر الحضور، سقط مغشيًا عليه أثناء الطابور الصباحي، ونقل لغرفة العزل داخل المدرسة ثم نقله بواسطة سيارة الإسعاف لكنه توفي قبل وصوله المستشفى.

جولة تفقدية داخل عدد من المدارس

واستقبلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أمس أحمد المصري، رئيس المراكز التعليمية بوزارة التربية والتعليم، لمتابعة سير الدراسة داخل عدد من المدارس التابعة لمحافظة الأقصر، وتضمنت المرور على عدد من مدارس محافظة الأقصر منها «مدرسة الأقصر الفنية بنات»، و«الأقصر الثانوية العسكرية»، و«الأقصر الميكانيكية»، وكذلك ورش السيارات والتبريد والتكيف والكهرباء، كما زار مدرسة عمار بن ياسر بمركز البياضية شرقي الأقصر.

وتستقبل محافظة الأقصر العام الدراسي هذا العام بجولات تفقدية داخل عدد من المدارس قام بها محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم فضلًا عن جولات تفقدية بالجامعات أجراها رئيس جامعة الأقصر الدكتور محمد محجوب عزوز.