آخر أخبار محافظة الأقصر.. تفاصيل جديدة في الحفل العالمي لطريق الكباش

شهدت محافظة الأقصر، أحداثًا متعددة اليوم الأحد، أبرزها استقبال العام الدراسي الجديد داخل كليات جامعة الأقصر بمنطقة العوامية وطيبة شمال المحافظة، في ظل حضور رئيس جامعة الأقصر الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، فضلًا عن حضور الكشف عن تفاصيل جديدة في احتفالية افتتاح طريق الكباش الكبرى بحضور العديد من الشخصيات المهمة، حيث تتضمن الاحتفالات عروض مراكب شراعية وحناطير تجوب المناطق خلال الاحتفال، وغيرها من مظاهر الاحتفال.

«فنون جميلة» تستقبل الطلاب بـ«العصي والشوم»

استقبلت كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر طلابها الجدد والقدامى في اليوم الأول من العام الجامعي بحفل استقبال مختلف تضمن تقديم عروض فنون شعبية باستخدام الشوم والعصي، وتضمن الحفل تقديم فقرات فنية من قبل إحدى الطالبات بالكلية، وسط حضور الاستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، كما قامت الكلية بتزيين مداخل المباني الخاصة بها بالبلالين ترحيبًا بطلابها الجدد والقدامى.

جولة ميدانية داخل «طب الأقصر»

وتضمن اليوم الدراسي الأول في العام الجديد بجامعة الأقصر وتحديدًا بكلية الطب طيبة شمال الأقصر، إجراء جولة لرئيس الجامعة داخل الكلية في أول عام دراسي بها عقب إنشائها مؤخرًا، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

عروض فرعونية بـ«الكباش»

وحصلت «الوطن» على تفاصيل جديدة في احتفالية طريق الكباش الكبرى، تضمنت تقديم عروض فنية فرعونية من خلال مشاركة الشباب والفتيات ارتداء الزي الفرعوني على طول طريق الكباش.