آخر أخبار الأقصر.. وفاة موظف أثناء الطابور وتسليم بطاطين لأسرة احترق منزلها

شهدت محافظة الأقصر أحداثا متنوعة، اليوم الإثنين، منها وفاة موظف إدارة أثناء عمله في اليوم الدراسي بمدرسة غرب الأقصر، فضلًا عن صدور قرار من قبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بتعيين ياسر مهدي مديرا للإعلام بديوان عام محافظة الأقصر، كما سلمت مديرية التضامن الاجتماعي عددًا من البطاطين عقب تشرد أسرة بالكامل نتيجة حريق أصاب منزلا به 6 شقق سكنية دون خسائر في الأرواح.

تعيين «مهدي» مديرًا لإعلام الأقصر

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قرارًا جديدًا بتكليف ياسر مهدي عبد المنعم، للعمل مديرًا لإدارة الإعلام بمحافظة الأقصر، على أن يتسلم مهام عمله بداية من غد الثلاثاء، داخل مكتبه بقطاع الإعلام والصحافة في ديوان عام محافظة الأقصر.

وفاة «إداري» أثناء طابور الصباح غرب الأقصر

شهدت مدرسة السادات الابتدائية بأرمنت الحيط، بالأقصر، سقوط موظف إداري بالمدرسة، مغشيًا عليه أثناء أداء الطابور الصباحي، وأثناء نقله إلى مستشفى أرمنت التخصصي لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إليه، وعلى الفور أبلغت الأجهزة الأمنية ومديرية التربية والتعليم بالواقعة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

«التضامن» تستجيب لعائلة عقب احتراق منزلها

كشف محمد حسين وكيل مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة الأقصر، عن اتخاذ إجراءات سريعة في واقعة حرق محتويات عمارة سكنية بالكامل بها 6 شقق سكنية بمنطقة القرنة غرب محافظة الأقصر، تضمنت حصر التالف من أثاث داخل جميع الشقق السكنية بالعمارة، كما سلمت الأسر بالكامل عددًا من البطاطين ومواد غذائية، والتواصل مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل محافظة الأقصر بهدف تقديم مساعدات مادية وعينية عاجلة للأسر المتضررة.