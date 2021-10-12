الصين تتعهد بتقديم 230 مليون دولار لحماية التنوع البيولوجي

تعهدت الصين، اليوم الثلاثاء، بتقديم 230 مليون دولار لإنشاء صندوق لحماية التنوع البيولوجي في البلدان النامية، حيث دعا الرئيس شي جين بينج، في كلمته عبر الفيديو إلى مؤتمر للأمم المتحدة في مدينة كونمينج جنوب غرب الصين، الدول الأخرى إلى المساهمة في صندوق كونمينج للتنوع البيولوجي.

الصين تتعهد بـ230 مليون دولار لحماية التنوع البيولوجي

وقال شي إنّ الصين تسرع في بناء نظام حماية طبيعي يشكل نظام الحدائق الوطنية الجديد جوهره.

ويمثل الاجتماع الذي يستمر أسبوعا، البداية الرسمية لجولة جديدة من المحادثات العالمية بشأن حماية النباتات والحيوانات في العالم من الانقراض وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

ومن المقرر عقد الجلسة الثانية والأخيرة التي ستحاول الاتفاق على أهداف السنوات الـ10 المقبلة في كونمينج في الفترة من 25 أبريل، أبريل إلى 8 مايو من العام المقبل.

وفشل العالم في تحقيق معظم أهداف السنوات العشر الحالية، من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي التي تم التوصل إليها في اليابان عام 2010.

جماعة السلام الأخضر البيئية: الدول بحاجة لتحقيق الأهداف التي يتم تحديدها

وذكرت جماعة السلام الأخضر البيئية، أنّ الدول ليست بحاجة إلى التركيز على تحديد أهداف جديدة فقط، بل على تحقيقها أيضا.

وتابعت في بيان، أنّ صندوق كونمينج للتنوع البيولوجي الذي جرى تدشينه اليوم، يجب أن يبدأ حوارا تشتد الحاجة إليه بصورة ملحة لتمويل التنوع البيولوجي.

وتحقق هدفا واحدا من أهداف مؤتمر 2010، حيث يقع نحو سدس مساحة اليابسة والمياه العذبة على كوكب الأرض الآن داخل مناطق محمية، وفقا لتقرير للأمم المتحدة.