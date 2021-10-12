مصرع 4 أشخاص إثر انهيار بمنجم فحم في الصين

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين، جراء انهيار بـ منجم فحم في مقاطعة شانشي الواقعة شمال غربي الصين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضافت السلطات في بيان، اليوم، أنّ الحادث وقع أمس الاثنين، بانهيار جزئي في منجم هوجياخه التابع لشركة «شانشي مي بينتشانج».

وفي سياق آخر، قال «وانج كي روي»، رئيس مديرية حالات الطوارئ بمقاطعة شانشي، إنّ 15 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في المنطقة، مشيرا في مؤتمر صحفي، إلى أنّه جرى اعتبار 3 أشخاص آخرين في عداد المفقودين، وتم إجلاء أكثر من 120 ألف شخص من المنطقة بسبب الفيضانات.

وأضاف«روي»: «تسببت الأمطار الغزيرة، بوقوع 1757100 شخص في 11 مدينة و 76 قضاء في المقاطعة، في منطقة الكارثة ونجم عن الفيضانات مقتل 15 شخصا وفقدان 3 آخرين، وتم إجلاء 18.2 ألف شخص من المنطقة».

المياه الغزيرة تدمر أكثر من 19.5 ألف مبنى بـ شانشي

وتابع روي قائلا: «تسببت المياه الغزيرة بتدمير أكثر من 19.5 ألف مبنى، وإلحاق ضرر كبير بـ18.2 ألف مبنى، وتقدّر الخسائر الاقتصادية المباشرة بـ5.03 مليار يوان (نحو 780 مليون دولار».

وشهدت المقاطعة الصينية، في الفترة من 2 إلى 7 أكتوبر الحالي، أقوى فيضان خريفي في تاريخ ملاحظات الأرصاد الجوية، فيما لم تتوقف الأمطار الغزيرة في العديد من المناطق على مدى عدة أيام.

وخضع 1763 موقعا أثريا ثقافيا في مقاطعة شانشي لعمليات ترميم حتى ظهر أمس الأول الأحد نتيجة هطول أمطار غزيرة، وذكر مكتب الآثار الثقافية بالمقاطعة الصينية، أمس الاثنين، أنّه من بين المواقع 177 موقعًا خاضعًا للحماية الرئيسية على المستوى الوطني و137 تحت الحماية على مستوى المقاطعة، وتواجه المواقع انهيارات أرضية، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.