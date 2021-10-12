وزيرة البيئة: طورنا البنية التحتية لـ12 محمية طبيعية من أصل 30

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مصر لديها 30 محمية طبيعية عملت الوزارة على تطويرها، ووضعت مجموعة منها على القائمة الخضراء التي تعتبر من أعلى القوائم الموجودة عالميا في كيفية الحفاظ على المحميات الطبيعية مثل رأس محمد، «طورنا البنية التحتية لـ12 محمية، من حيث تطوير الطرق المؤدية إليها والبنية التحتية الأساسية، وبدأنا في عمل منتج جديد للسياحة البيئية وهو ما أفاد المجتمعات المحلية في هذه المحميات».

دمجنا المجتمعات المحلية ووفرنا لهم فرص عمل داخل المحمية

وأضافت وزيرة البيئة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وبسنت الحسيني: «خلال 3 سنوات دمجنا المجتمعات المحلية ووفرنا لهم فرص عمل داخل المحمية وبالتالي أصبحت فرص العمل والحماية داخل المحمية تتم في المجتمع»، مشيرةً إلى أنه جرى تمكين القطاع الخاص من تقديم الخدمات داخل المحميات وهي فكرة موجودة في عدد من دول العالم لتقديم منتج سياحي مختلف.

وأوضحت فؤاد، أن هذا المنتج السياحي يكون عبارة عن بعض الأنشطة في المحميات الطبيعية مثل رأس محمد ووادي الحيتان، إذ تتسم كل محمية طبيعية بطبيعتها الخاصة، وهو ما يؤدي إلى تطوير الخدمة.

جنوب أفريقيا تنفق على المحميات الطبيعية من خلال منظومة مالية مستدامة

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن دولة مثل دولة جنوب أفريقيا لا تمول المحميات الطبيعية، لكن يتم الصرف عليها من منظومة مالية مستدامة من القطاع الخاص.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي شارك في مؤتمر التنوع البيولوجي بالصين، حيث ألقى كلمة أكد فيها أن «مصر عملت بجهد دؤوب منذ مؤتمر أطراف شرم الشيخ عام 2018، على إطلاق مرحلة جديد للعمل الجماعي وصياغة إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، ووضع أهداف قابلة للتحقيق مدعومة بآليات واضحة للتنفيذ».