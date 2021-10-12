«البيئة»: مصر تتميز بتنوع بيولوجي فريد من نوعه (فيديو)

قال الدكتور أيمن حمادة رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة، إن مصر تتميز بتنوع بيولوجي فريد من نوعه، إذ أن لديها نحو 30 ألف نوع من الكائنات الحيوانية والنباتية منهم 143 نوع ذات أهمية عالمية كبيرة، «نعمل على الحفاظ على النظم البيئية في مصر، مثل النظم البحرية والصحراوية والزراعية، وفي سبيل ذلك اتخذنا مجموعة كبيرة من الإجراءات».

مصر عضو في كل الاتفاقيات التي تضمن حماية التنوع البيولوجي

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وبسنت الحسيني، أن مصر عضو في جميع الاتفاقيات التي تضمن حماية التنوع البيولوجي، كما يوفر الدستور المصري الحماية للمحميات الطبيعية وأن من حق الشعب المصري الاستفادة منها.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة إلى أن منع استخدام المحميات الطبيعية ومختلف الموارد ليس ضروريا من أجل حمايتها والحفاظ على التنوع البيولوجي، لكن يتم استخدام إجراء منع الاستخدام إذا أصبح المورد مهددا.

التنوع البيولوجي تشمل جميع الأحياء على سطح الكرة الأرضية

فيما قال حمد الله زيدان مستشار وزيرة البيئة للتنوع البيولوجي، إن التنوع البيولوجي تشمل جميع الأحياء على سطح الكرة الأرضية والبيئات المختلفة التي تعيش بها، حيث تتفاعل مختلف الكائنات مع بعضها ونتيجة هذا التفاعل تنتج السلع والخدمات مثل الأدوية والأثاث والأغذية، «هناك بعض الخدمات مثل تدوير المخلفات، فمثلا لو لم تتحلل الجثث لتراكمت كميات ضخمة منها، وبالتالي فإن الأحياء الدقيقة تتسبب في تحللها وتعيد موادها إلى الأرض مرة اخرى».

الأحياء الدقيقة تنقي مسطحات المياه

وتابع مستشار وزيرة البيئة للتنوع البيولوجي بأن الأحياء الدقيقة تنقي المسطحات المياه، كما أن النباتات تقوم بإخراج الأكسجين لكي يتنفسه الإنسان، مشيرًا إلى أن هناك 150 نوعا من الكائنات الحية فقدها العالم، وهو ما دفع الجميع إلى التفكير وبالتالي جرى التوقيع على اتفاقية التنوع البيولوجي.

وأشار مستشار وزيرة البيئة للتنوع البيولوجي إلى أن اتفاقية التنوع البيولوجي تركز على 3 أهداف، وهي حماية التنوع والاستخدام المستدام له والتقاسم المنصف والعادل لفوائده، فمعظم التنوع البيولوجي موجود في العالم الثالث بينما تستفيد منه دول العالم المتقدم.