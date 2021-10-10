«التعليم» تتابع سير العملية التعليمية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

تابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، اليوم، سير العملية التعليمية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2021-2022.

الوزارة تسعى للحفاظ على سير العملية التعليمية في ظل كورونا

وقال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن الوزارة تسعى جاهدة للحفاظ على سير العملية التعليمية في ظل ما تواجهه البلاد من تحديات بسبب فيروس كورونا، مشيرًا إلى ضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية بجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية؛ حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس.

بدء الدراسة في 27 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية

وأوضح بصيلة أن العام الدراسي 2021-2022 سيشهد بدء الدراسة في 27 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية وذلك في 10 محافظات مختلفة، كما ستشهد الوزارة تخريج دفعة جديدة من طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية من 10 مدارس مختلفة إلى سوق العمل.

واختتم بصيلة مؤكدًا على تطعيم كل العاملين بالمدارس ضد فيروس كورونا، متمنيًا السلامة إلى الجميع وعام دراسي مليء بالنجاح والتوفيق.