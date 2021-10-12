السيسي لأوروبا: أنا مسؤول عن 100 مليون نفس.. والحفاظ عليهم ليس يسيرا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّه مسؤول عن إحياء 100 مليون نفس، والحفاظ على كل هؤلاء ليس أمرا يسيرا، متابعا: «أخي في المجر لديه 10 ملايين، وفي بولندا يوجد 40 مليون، وفي تيشكيا نحو 10 ملايين أيضا، أما في مصر فلديّ 100 مليون بينهم 65% شباب، يريد الحياة ولديه أمل».

السيسي يشكر الأصدقاء في «فيتشجراد»

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في قمة فيتشجراد المنعقدة في العاصمة المجرية بودابست، «عاوز أقول لأصدقائنا في فيتشجراد، أنا بشكركم على مواقفكم الداعمة لمصر في كل المجالات، وبطلب منكم المزيد».

وكان الرئيس السيسي، أكد أنّ الهجرة غير الشرعية تعكس واحدًا من أشكال حقوق الإنسان المفقودة بمنطقتنا من منظور مختلف، وحقوق لم تتوافر، متسائلا: «هل الدول الأوروبية مستعدة للمساهمة والمشاركة مع هذه الدول لتحسين أوضاعها السياسية والاقتصادية والثقافية، حتى نصل لمقاربة مختلفة لفهم ما يخص حقوق الإنسان، وهي دائما موضوع جدلي بينا وبين أصدقائنا الأوروبيين»، متابعا: «أنا مش رافض نتكلم في الموضوع ونناقشه، ولكن من أنهي مقاربة؟، مقاربة إنك توفر حياة كريمة لـ100 مليون مصري».

التعاون مع أوروبا

كما تساءل الرئيس السيسي أيضا، إن كانت دول أوروبا مهتمة ومستعدة للتعاون مع مصر لتوفير حقوق الإنسان، كما تساءل عن استعداد أوروبا لنقل جزء من صناعتها لتوطينه في مصر، وتوفير فرص عمل لأكثر من 65% من الشباب، موضحا: «هل انتوا مستعدين تعملوا ده؟، ولا بنطلب من القيادة السياسية بس توفر المعايير اللي انتوا متصورينها؟، أتصور لازم يكون في شكل أعمق في النقاش والحوار بينا في هذا الأمر».