رئيس الفلبين يلجأ لتطعيم الرافضين للقاح كورونا وهم «نائمون»

اقترح الرئيس الفلبيني «رودريغو دوتيرتي» تطعيم الأشخاص الذين يترددون في الحصول على لقاح فيروس كورونا، أثناء نومهم، معربا عن استعداده لقيادة المبادرة شخصيا، ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع إصابات كورونا اليومية بالفلبين.

رئيس الفلبين: سنلجأ إلى التطعيم أثناء النوم للرافضين للقاح كورونا

وقال: «أعلم أن الكثيرين لا يزالون يرفضون التطعيم، وهذه مشكلة، أولئك الناس، ويجب عليكم البحث عنهم في حاراتكم، ودعونا نقوم بتطعيمهم وهم نائمون، وهذا لتنتهي القصة وإذا كانوا لا يريدون التطعيم، فدعونا نذهب إلى منازلهم ونقوم بتطعيمهم هناك، وسأقود الحملة شخصيا».

جاء ذلك في خطاب متلفز لدوترتي بثته قناة «بي تي في» التلفزيونية للحكومة اليوم الثلاثاء وفقا لما نقلته قناة «روسيا اليوم».

وطالب «دوتيرتي» المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات والالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي، إضافة إلى الحصول على اللقاح، من أجل الحد من انتشار كورونا في البلاد.

الفلبين: تسجيل 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا

وأعلنت وزارة الصحة فى الفلبين تسجيل 8 آلاف و291 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و674 ألفا و814 حالة، فيما بلغت حالات الوفاة 39 ألف و660 حالة، بعد تسجيل 36 حالة وفاة جديدة.

ووزعت الفلبين ما يقرب من 50 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة المضادة لكورونا، حيث أكمل أكثر من 23 مليون شخص عملية التحصين، فيما تستهدف السلطات تطعيم ما يصل إلى 70 مليون شخص بحلول نهاية هذا العام.

يشار إلى أن الرئيس الفلبيني، قال في وقت سابق إنه يبحث عن قانون مناسب يسمح بسجن مخالفي الحجر الصحي، كما هدد الأشخاص المشاركين في التجمعات العامة بعقوبة السجن، كما صرح يونيو الماضي بإمكانية توجيه تهم بالقتل إلى أشخاص يدركون أنهم مصابون بفيروس كورونا، لكنهم ينتهكون القواعد وينقلون العدوى لآخرين، ما يؤدي إلى حالات وفاة بالفيروس.