مين حس بالزلزال؟ سؤال الإسكندرانية على «الفيس بوك» بعد حدوث هزة أرضية

«مين حس بالزلزال»، عنوان انتشر على صفحات موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، في الإسكندرية، وتداوله رواد الموقع على نطاق واسع في محاولة للتعرف على تفاصيل تعرض المدينة لهزة الأرضية، اليوم الثلاثاء، وأجاب رواد الموقع على السؤال بشعورهم بالهزة الأرضية أثناء تواجدهم في منازلهم.

الهزة الأرضية شعر بها سكان محافظة الإسكندرية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر وخط العرض : 11.40 شمال وخط الطول: 44.22 شرقا والعمق 2.20 كم، وذلك وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن البحوث الفلكية التي أعلنت سريعاً عن حدوث الهزة بعد تداول المواطنين السؤال عن الزلزال.

زلزال في الإسكندرية

وأكد أهالي الإسكندرية أن الهزة الأرضية لم تتسبب في أية خسائر مادية أو بشرية، ولم تتلق غرفة عمليات محافظة الإسكندرية أي بلاغات رسمية بشأن تداعيات تلك الهزة الأرضية.

ونشرت صفحات الإسكندرية، السؤال الأكثر تداول بعض حدوث الهزة الأرضية، حيث جاءت التعليقات ما بين شعرت بالزلزال وما بين الاستغراب بحدوث زلزال في المدينة الساحلية، فيما أكد آخرون أن الهزة حدثت بشكل فجائي وشعر بها بعض الأهالي دون أن تتسبب في أي خسائر.

وقالت أحلام إبراهيم، ربة منزل، إنها اشعرت بالزلزال أثناء جلوسها أمام التلفاز، وعندما تصفحت مواقع التواصل الاجتماعي فوجئت بخبر حدوث هزة أرضية في الإسكندرية، فيما أكد أهالى مدينة الإسكندرية، أنهم لم يشعروا بالزلزال الذى حدث فجأة ولم يكن هناك أي شعور بحدوث هذا الأمر.