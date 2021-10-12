رئيس بنك جي بي مورجان: عملة «البيتكوين» لا قيمة لها بدون تنظيم

قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورجان تشيس» وشركاه، إن الحكومات تسعى إلى تنظيم العمل بالعملات المشفرة، لكنه يرى أن هذه العملات وعلى رأسها عملة البيتكوين العملة الرقمية الأشهر في العالم «لا قيمة لها».

تنظيم التعامل بالعملات المشفرة

وأضاف ديمون، في مؤتمر، «بغض النظر عما يفكر فيه أي شخص بشأن العملات الرقمية، فإن الحكومات تسعى إلى وجود تشريع ينظم التعامل بهذه العملات لتجنب عمليات مكافحة غسيل الأموال»، وفقاً لرويترز.

وكان ديمون، رئيس أكبر بنك أمريكي، من أشد المنتقدين للعملة الرقمية، ووصفها ذات مرة بالاحتيال ثم قال لاحقًا إنه نادم على البيان.

التعامل بالعملات المشفرة

وفي هذا الصيف، منحت JPMorgan، عملاء إدارة الثروات إمكانية التعامل بالعملة المشفرة، ما يعني أنه يمكن للمستشارين الماليين للبنك قبول أوامر الشراء والبيع من العملاء لخمسة منتجات من العملات المشفرة.

البيتكوين لا قيمة لها

وتابع الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورجان»، أن آراءه تختلف عن آراء البنك ومجلس إدارته، وقال إنه لا يزال متشككًا، «أنا شخصياً أعتقد أن البيتكوين لا قيمة له».

وبالنسبة لعملاء البنك، يقول ديمون، «إن عملاءنا ليسوا متأكدين إذا كانوا يريدون القيام بشراء أو بيع البيتكوين ولا يمكننا الاحتفاظ بها، ولكن يمكننا منحهم وصولًا شرعيًا ونظيفًا قدر الإمكان».

تداولات البيتكوين

ومع هذه التصريحات للرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان، لم يظهر على تداولات البيتكوين أي رد فعل فوري أو تحركات ملحوظة، وارتفعت العملة المشفرة.

سعر البيتكوين

وفي الوقت الحالي تتداول عملة البيتكوين، العملة الرقمية الأشهر في العالم عند مستوى 57.309 ألف دولار للوحدة الواحدة وهو أعلى مستوى منذ شهر مايو الماضي، مرتفعة بنسبة 1.43% في آخر 24 ساعة، و14.8% في آخر 7 أيام.