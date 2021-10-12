استقرار أسعار المشروبات الساخنة.. وكيلو اليونسون بـ60 جنيها

سجّل سعر الكاكاو ارتفاعا عالميا بسبب تعطل سلاسل التوريد العالمية، فيما لم ينعكس ذلك على الأسعار المحلية التي شهدت استقرارا في الأسعار بحسب تجار بالغرف التجارية.

استقرار المشروبات الساخنة

وقال مجدي توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة لـ«الوطن»، إن هناك استقرار في أسعار البهارات والمشروبات الساخنة، فيما عدا التوابل التي ارتفع سعرها عالميا بسبب أسعار الشحن بنحو 20%.

أسعار المشروبات الساخنة:

وقال نائب رئيس الشعبة، إن الكاكاو يباع بسعر 80 جنيها للكيلو، والسحلب بـ40 جنيها والقرفة بـ80 جنيها، فيما يباع اليونسون بـ60 جنيها، وهي نفس أسعار العام الماضي.

واشار إلى أن الطلب على المشروبات الساخنة، يرتفع خلال فترة الشتاء بنسبة 25% بالمقارنة بفصل الصيف.

انتعاشة التوابل في الشتاء

وتوقع أن تنتعش مبيعات التوابل والبهارات والمشروبات الساخنة خلال الفترة المقبلة، نظرا لقدوم الشتاء وتزايد حركة المطاعم والكافيهات.

ومن جهته، قال عزت بدوي رئيس شعبة الحاصلات الزراعية السابق بالغرف التجارية، إن هناك استقرار في أسعار البقوليات وخاصة المحاصيل الشتوية العدس والحمص خلال تلك الفترة، لافتا إلى أن أسعار العدس والحمص في الشتاء الأكثر استهلاكا مرهونة بزيادة الطلب وحجم المعروض.

ويباع كيلو العدس بأسعار تتراوح ما بين 13 و20 جنيها، فيما يباع كيلو الحمص بسعر 26جنيها للكيلو.

وتوقع "بدوي" زيادة كبيرة في استهلاك العدس كبديل للحوم بعد ارتفاع أسعارها في السوق المحلى.

وكالة بلومبرج تكشف ارتفاع اسعار الكاكاو

ويشار إلى أن كالة بلومبرج للأنباء، قد ذكرت اليوم الثلاثاء، وبحسب متوسط تقديرات المحللين، إن تصنيع حبوب الكاكاو في أمريكا الشمالية خلال الربع الثالث من العام الحالي زادت بنسبة 6.6%، في حين زادت في أوروبا بنسبة 5.8%، وفي آسيا بنسبة 5.5%. وفي حال التحقق من هذه الأرقام رسميا، فإنها تشير إلى استمرار نمو استهلاك الكاكاو للربع الثاني على التوالي.

ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الكاكاو الأوروبي بياناته ربع السنوية يوم الأربعاء المقبل.

كما سيصدر الاتحاد الوطني لمصنعي الحلوى في أمريكا الشمالية بياناته يوم الخميس المقبل، وستصدر البيانات الآسيوية في اليوم التالي.