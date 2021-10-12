وزير النقل: تشغيل القطار الكهربائي رسميا أمام الجماهير قريبا

كشف الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن تشغيل القطار الكهربائي «عدلي منصور - العاصمة الإدارية الجديدة»، رسميا أمام الجماهير قريبا، مشيرا إلى أن العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من كل الأعمال الخاصة بأول قطار كهربائي في مصر، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، مؤكدا أن جميع القائمين على تنفيذ القطار الكهربائي يرتدون الكمامات الطبية في مواقع العمل، للحفاظ على أرواحهم من خطر الإصابة بكورونا.

وزير النقل: جميع القائمين على تنفيذ القطار الكهربائي يرتدون الكمامات

وقال الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع القطار الكهربائي سيعمل على تقديم خدمات متميزة لجميع مرتادي من الركاب، وأن المشروع صمم على الطراز الأوروبي، مؤكدا أن هناك شركة عالمية ستقوم بإدارته وتشغيل وصيانته، دون التدخل في تحديد سعر التذكرة، منوها بأنه سيتم مراعاة البعد الاجتماعي عند تحديد سعر تذكرة القطار الكهربائي.

وزير النقل: شركة عالمية ستدير القطار الكهربائي دون التدخل في تحديد سعر التذكرة

وأوضح كامل الوزير، بأنه يتم حاليا التشغيل التجريبي لمشروع القطار الكهربائي، لتجريب السكة الحديد ونظم الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى، ومن ثم تجريبه في رحلات بين المحطات دون ركاب، للتأكد من عدم وجود أي مشكلات قبل التشغيل الرسمي أمام الركاب، مضيفا أنه بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للمرحلتين (الأولى والثانية) من أول قطار كهربائي في مصر 92%؜.

ويشتمل المشروع على 4 كباري سيارات تم الانتهاء منها جميعاً وتشغيلها تجريبياً أمام حركة السيارات وهي كباري «الهايكستب والمستقبل 1 والمستقبل 2 والشروق»، إضافة إلى 7 كباري لمسار القطار الكهربائي وهي «الإسماعيلية وجنيفا والروبيكي 1 و2 والسويس والعاصمة 1 والعاصمة 2»، وبلغت نسبة التنفيذ الإجمالية لها 97.5%.

وزير النقل: تشغيل القطار الكهربائي تجريبيا دون ركاب للتأكد من عدم وجود أي مشكلات

وأشار وزير النقل، إلى أن مشروع القطار الكهربائي يشمل على 3 أنفاق تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100%، وهي نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقين لمسار القطار وهما «نيو هليوبوليس وبدر»، وكذلك يجرى تنفيذ الأعمال المدنية بالورش بنسبة 76%، والتي تضم 26 مبنى، كما بلغت نسبة تتفيذ الأعمال الكهروميكانيكية للمشروع 50%، حيث يجرى تركيب أعمدة الكاتنري التي تغذي القطار بالكهرباء ومد الكابلات الخاصة بالقوى الكهربائية والإشارات والاتصالات.

يذكر أن الهيئة القومية للأنفاق، نقلت الدفعة الأولى من القطارات الكهربائية المتعاقد عليها إلى ورش الصيانة الخاصة بالمشروع فى مدينة بدر لحين بدء الاختبارات والتجارب عليها، حيث يتم استلام القطارات التى ستعمل بالمشروع البالغة 22 قطارا تباعا مع تواصل أعمال تنفيذ المشروع النهائية، حيث يجرى تصنيع قطارات المشروع في الصين من قبل تحالف شركة «كريك أفيك أنتل الصينية»، بتكلفة 227 مليون دولار.