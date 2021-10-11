وزير النقل ونظيره اليمني بحثان التعاون المشترك بين مصر واليمن

استقبل اليوم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، نظيره اليمني الدكتور عبدالسلام صالح حميد، لبحث التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة.

مستعدون لتنفيذ الأعمال المطلوبة من اليمن

أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين في بداية اللقاء، مؤكدا تسخير كافه إمكانات وزارة النقل للتعاون مع وزاره النقل اليمنية في كافة قطاعات النقل، منوهاً إلى أن الشركات المصرية الوطنية تعمل في مجال البنية التحتية وتطوير قطاعات النقل في عدد من الدول العربية، مثل العراق وليبيا والسودان وأنها على استعداد لتنفيذ كافه الأعمال المطلوبة من الجانب اليمني.

نتطلع للتعاون مع مصر في مجالات النقل المختلفة

وأشاد وزير النقل اليمني بالعلاقات بين الجانبين وبالدور الكبير الذي تقوم به مصر للتعاون مع كافة الدول العربية، مشيداً بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شتى المجالات ومنها قطاع النقل، مشيراً إلى أن الجانب اليمني يتطلع إلى التعاون المشترك في مجال النقل البحري والبري وخاصة في مجال تطوير الموانئ البحرية اليمنية والبنية التحتية، وفي مجال التدريب والتأهيل الفني للعاملين في قطاع النقل باليمن، نظرا للخبرة الكبيرة التي تتمتع بها مصر في هذا المجال، ولوجود عدد كبير من المعاهد المتخصصة في قطاعات النقل في مصر.

واكد الوزيران خلال اللقاء تكثيف التنسيق بين الجانبين خلال الفترة القادمة وعقد اجتماعات مشتركة على هامش اجتماعات وزراء النقل العرب الأسبوع المقبل، لدراسة تفعيل البروتوكولات ومذكرات التفاهم التي وقعت خلال السنوات الماضية بين الجانبين في مجال النقل البحري والبري، وبحث المشاركة والاستثمارات في مشروعات النقل باليمن والمشاركة في وضع ألية عمل مشتركة لتطوير الموانئ اليمنية، وتدريب العاملين في قطاع النقل باليمن بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبحث الجدول الزمني للبدء في تنفيذ أطر التعاون المشترك.