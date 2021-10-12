كل ما تريد معرفته عن الجامعة العمالية 2021

تواصل الجامعة العمالية 2021 بفرعها المنتشرة على مستوى الجمهورية استقبالها الطلاب الراغبين في الالتحاق بالشعب والتخصصات المختلفة الموجودة بمختلف أنحاء الجمهورية، والتي تأسست بموجب القرار الجمهوري عام 1985، حيث جرى قبول جميع العاملين من مختلف بمواقع الإنتاج وإنشاء أكثر من شعبة كشعبة التنمية التكنولوجية وشعبة العلاقات الصناعية بجانب ضمها أكاديمية الدراسات المتخصصة، وتمنح درجات البكالوريوس في شعبة الفندقة وشعبة التنمية التكنولوجية وشعبة العلاقات الصناعية، ولها أكثر من فرع بالقاهرة وأسيوط وكفر الشيخ.

3 أقسام بالجامعة العمالية 2022 وتقبل شهادة الثانوية العامة

وعن الأقسام التي تضمها الجامعة العمالية 2021، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها تضم 3 أقسام رئيسية تتمثل في أقسام شعبة الفندقة وشعبة التنمية التكنولوجية وشعبة العلاقات الصناعية، موضحة أن هناك اشتراطات للقبول بالجامعات العمالية 2021 بمختلف المحافظات، حيث إنها تقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات تجارية وصناعية وزراعية نظام الـ3 سنوات وتكون مدة الدراسة 4 سنوات ويمنح الطالب بعدها درجة البكالوريوس.

قبول طلاب الثانوية العامة والدبلومات

وعن اشتراطات القبول بالنسبة لشعبتي التنمية التكنولوجية والفندقة بالجامعة العمالية 2021، أضافت المصادر أنه يجرى قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات وجميع الشعب الصناعية نظام الخمس سنوات ونظام الثلاث سنوات، وبالنسبة لشعبة الفندقة فسيتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والفندقية والزراعية والصناعية والفنية للخدمات، وتكون الدراسة بها لمدة سنتان وتمنح درجة الدبلوم في الفندقة تخصصات «المطبخ والإشراف الداخلي والمصيفات.

شهادات الالتحاق بالجامعة العمالية 2021

- شهادة الثانوية العامة «علمي علوم»

- شهادة الثانوية العامة «علمي رياضة»

- الثانوية التجارية.

- الثانوية الصناعية.

- الثانوية الزراعية.

- الثانوية الأزهرية.

- دبلوم السياحة والفنادق.