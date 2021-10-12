سائق بموقف الساحل عن حادث الميكروباص: «لو نملة حصلها حاجة بنعرف»

بعد أن شغلت قصة «ميكروباص الساحل» الرأي العام والشارع المصري خلال اليومين الماضيين ورحلة البحث المستمرة عليه، وذلك بعدما رصدت كاميرات المراقبة عن جسم أبيض اللون، سقط بالفعل في مياه النيل من أعلى الكوبري.

السور كان مكسورا بسبب حادث توكتوك

انتقلت «الوطن» لمكان الحادث وموقف سيارات الساحل، وقابلت «عادل» وهو أحد السائقين المتواجدين في الموقف، قال إنهم يوميًا يمارسون عملهم من خلال نقل الركاب بالميكروباص والكوبري هو خط سيرهم، متابعًا أن يوم الأحد الماضي في الساعة السادسة صباحًا، لاحظوا وجود كسر في سور الكوبري، وعملوا أن توكتوك اصطدم به مع سيارة ملاكي مساء يوم السبت لكن دون حدوث أي إصابات.

مفيش أي بلاغات تغيب

وأضاف «عادل» أنه في حالة وقوع أي حادثة على خط سيرهم يكونوا على علم بها، مشيرا إلى أن «لو نملة حصلها حاجة وهيا ماشية على الكوبري بنعرف»، متابعًا عند وقوع حادث لأحد العاملين على الخط نبلغ بعضنا البعض ونذهب لمساعدة زميلنا، مؤكدًا لا يوجد أي بلاغات عن تغيب للسائقين العاملين بالخط.

الأجهزة الأمنية حصرت السائقين بالموقف

وتابع «عادل»، أنه في حالة سقوط أحد العاملين في الموقف بسيارته من أعلى الكوبري، على الأقل سيأتي أحد من أهله للسؤال عليه بعد تغيبه أو علمه بالواقعة، مشيرًا إلى أنه لم يتعرض أحد من زملائه بنفس الموقف لحادث، بالإضافة لأنهم تواصلوا مع سائقين بالمواقف الأخرى الذين يمرون على نفس الطريق وأكدوا أنه لم يتغيب أي سائق من زملائهم، فضلًا عن حصر الأجهزة الأمنية للسائقين الموجودين في الموقف.

بلاغ بسماع صوت انفجار

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من 3 شباب في تمام الساعة الثانية و10 دقائق ظهر يوم الأحد، وأكد المتصل أنه سمع صوت انفجار تبعه سقوط جسم أبيض من أعلى الكوبري، أثناء مروره من على الكوبري متوجها نحو روض الفرج.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت أمس الأحد، بلاغًا بحادث سقوط سيارة من كوبري الساحل، من قبل ثلاث شباب كانوا في طريقهم من إمبابة إلى روض الفرج، اتصل أحدهم بشرطة النجدة عل الفور، وأبلغهم بسماع صوت انفجار، تبعه سقوط جسم من أعلى الكوبري.

على الفور انتقلت قوة لمكان الواقعة، وتم الدفع بعدد من اللانشات وفرق من الإنقاذ النهري لمكان الحادث، وتمكنت من انتشال الجزء الحديدي من سور الكوبري الذي سقط في المياه، والأجهزة الأمنية ما زالت تبحث عن الجسم الأبيض الذي سقط في مياه النيل من أعلى كوبري الساحل.