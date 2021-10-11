غواص: واقعة ميكروباص الساحل «فنكوش» ويجب محاكمة صاحب البلاغ

قال هشام الشوبكي، غواص في واقعة ميكروباص الساحل، إن «الموضوع كله فنكوش، وإنسان مريض عمل البلاغ.. إزاي 14 راكب وسواق وعربية ومفيش لحد دلوقتي بلاغ يفيد إنهم متغيبين؟» مشددًا على أنه لا يوجد أي بلاغ رسمي، لافتًا إلى أن هناك غواصين من الإنقاذ النهري في 5 محافظات يبحثون عن الميكروباص.

يجب محاسبة المُبلغ

وأضاف «الشوبكي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي، مساء الاثنين، أنه حتى لو كان هناك ميكروباص فإنه لن يتحرك أكثر من 300 متر بعيدًا عن مكان سقوطه، وسيكون الركاب موجودين داخله، معقبًا: «أي جهاز على مركب صيد سمك يمكن أن يكشف الموجود داخل المياه، ولازم يتحاكم مقدم البلاغ لأنه تعب رجال الداخلية وبهدل الناس كلها، وعمل ضجة من مفيش».

من جانبه، قال طارق الرفاعي، شاهد عيان على هذه الواقعة، إنه كان يستقل السيارة ورأى «توك توك» ميزانه اختل، واتجه إلى السور الحديد، وأنقذوا «التوك توك» وعاد سائقه إلى أهله سالمًا، مشددًا على أنه لم ير أي ميكروباص يسقط كما يقال.

لا توجد بلاغات في الواقعة

وفي وقت سابق، أكد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، عدم تلقي أي بلاغ بشأن الحادث من أهالي الضحايا أو المفقودين، يفيد بسقوط الميكروباص من أعلى الكوبري في مياه النيل.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، استمرار عمليات البحث عن السيارة المفقودة والركاب من خلال لانشات الإنقاذ النهري، بعدما جرى تداول مقطع فيديو عبر منصات السوشيال ميديا، وعلى الفور جرى التحرك الأمني من أجل الكشف عن ملابسات الواقعة، وحتى الآن لم يُعثر على جثمان للضحايا أو السيارة نفسها التي تردد أنها سقطت في مياه نهر النيل.