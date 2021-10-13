حالة الطقس اليوم 13-10-2021.. أمطار في القاهرة والجيزة

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 13 أكتوبر الحالي، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس، إذ يتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وهي مطروح، السلوم، والضبعة، على فترات متقطعة بنسبة تصل لـ40%، وتنشط الرياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 31 21

الإسكندرية 28 20

وادي النطرون 30 20

طنطا 30 21

شبين الكوم 31 21

دمنهور 30 20

بلطيم 30 21

مطروح 27 18

السلوم 28 19

سيوة 31 17

بورسعيد 29 23

دمياط 28 23

الزقازيق 31 21

المنصورة 30 20

الإسماعيلية 31 21

السويس 32 20

العريش 28 22

رفح 28 22

رأس سدر 32 20

نخل 33 19

نويبع 33 26

طابا 31 22

كاترين 32 17

الطور 29 24

شرم الشيخ 35 26

الغردقة 35 25

مرسى علم 34 24

الفيوم 33 21

بني سويف 34 20

المنيا 33 20

أسيوط 35 20

سوهاج 37 22

قنا 39 23

الأقصر 39 24

أسوان 41 27

إدفو 41 26

أبو سمبل 40 27

الوادي الجديد 38 22

شلاتين 36 24

أبو رماد 34 22

حلايب 33 24

رأس حدربة 32 23