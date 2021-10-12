الأرصاد تعلن موعد نهاية سقوط الأمطار وحالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

شهدت عدة محافظات خلال الساعات القليلة الماضية سقوطا للأمطار الغزيرة، وذلك بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ في عدد من المناطق، والتي أعلنت عنها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مشيرة إلى الطقس الحار سيستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، ما جعل المواطنون يبحثون عن حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة، وهل من المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار على مختلف المناطق؟.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وأماكن سقوط الأمطار، وفق الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كالتالي:

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويسود طقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تكون هناك شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء.

أماكن سقوط الأمطار

ومن المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة بنسبة تتراوح بين 30 و40%، بينما تكون هناك فرص للأمطار الخفيفة حتى تمام الساعة الثانية ظهرا على مناطق متفرقة من الجيزة وشرق القاهرة وأقصى غرب البلاد على فترات متقطعة بنسبة تصل إلى 10% تقريبا.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 32 21

الإسكندرية 30 21

وادي النطرون 31 20

طنطا 31 21

شبين الكوم 32 21

دمنهور 31 20

بلطيم 30 21

مطروح 28 18

السلوم 29 19

سيوة 31 17

بورسعيد 28 24

دمياط 28 23

الزقازيق 32 21

المنصورة 32 20

الإسماعيلية 32 19

السويس 32 20

العريش 29 22

رفح 28 22

رأس سدر 33 19

نخل 35 15

نويبع 35 25

طابا 31 22

كاترين 29 17

الطور 31 24

شرم الشيخ 36 25

الغردقة 35 25

مرسى علم 34 24

الفيوم 33 21

بني سويف 34 20

المنيا 34 20

أسيوط 35 21

سوهاج 36 22

قنا 39 23

الأقصر 41 24

أسوان 42 27

إدفو 42 26

أبو سمبل 40 27

الوادي الجديد 38 22

شلاتين 36 24

أبو رماد 35 22

حلايب 33 24

رأس حدربة 32 23