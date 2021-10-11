حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 12-10-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا، إذ يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا

وأضاف خبراء الأرصاد في بيان صادر عن الهيئة، اليوم، أنّه يسود البلاد ليلًا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويتوقع الخبراء أن تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد بنسبة 30 إلى 40% على فترات متقطعة.

فيما يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة في الفترة من الساعة 2 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا، وذلك على مناطق متفرقة من الجيزة وشرق القاهرة وأقصى غرب البلاد بنسبة 10% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويقول الخبراء، إنّ حالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف المتر على المتوسط، وما بين 1 إلى 1.75 متر على الأحمر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 32 21

الإسكندرية 30 21

وادي النطرون 31 20

طنطا 31 21

شبين الكوم 32 21

دمنهور 31 20

بلطيم 30 21

مطروح 28 18

السلوم 29 19

سيوة 31 17

بورسعيد 28 24

دمياط 28 23

الزقازيق 32 21

المنصورة 32 20

الإسماعيلية 32 19

السويس 32 20

العريش 29 22

رفح 28 22

رأس سدر 33 19

نخل 35 15

نويبع 35 25

طابا 31 22

كاترين 29 17

الطور 31 24

شرم الشيخ 36 25

الغردقة 35 25

مرسى علم 34 24

الفيوم 33 21

بني سويف 34 20

المنيا 34 20

أسيوط 35 21

سوهاج 36 22

قنا 39 23

الأقصر 41 24

أسوان 42 27

إدفو 42 26

أبو سمبل 40 27

الوادي الجديد 38 22

شلاتين 36 24

أبو رماد 35 22

حلايب 33 24

رأس حدربة 32 23.