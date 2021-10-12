برق في سماء الجيزة وسط تقلبات الطقس الخريفي (فيديو)

شهدت مناطق متفرقة من الجيزة موجة من تقلبات الطقس شملت البرق والرعد والأمطار ضمن موجة التغير المفاجئ في الأرصاد الجوية التي تمر بها البلاد حاليًا، في فصل الخريف.

ورصدت كاميرا «الوطن» مشهدا للبرق في سماء الجيزة أثناء بث مباشر لاستعراض الحالة الجوية في نطاق محافظة الجيزة.

الأرصاد تتوقع استمرار كثافة السحب على الدلتا والقاهرة

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استمرار تطور وتكاثر السحب على الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد حتى أسيوط والوادى الجديد ووسط وجنوب سيناء وخليج السويس يصاحبها سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة متفرقة، مع وجود سحب رعدية ممطرة تؤثر الآن على المنوفية والشرقية وشرق الفيوم وشرق القاهرة، مؤكدة سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة والمنوفية والشرقية والدقهلية.

وتوقعت الأرصاد لطقس اليوم ظهور كميات قليلة من السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والدلتا، كما تظهر التكونات المحلية من السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من وسط الصعيد والبحر الاحمر ومدن القناة سيناء قد تمتد لمناطق اخرى.

وكشفت الأرصاد عن احتمالية فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تتوسط على مناطق متفرقة من وسط الصعيد والبحر الأحمر وسيناء ومدن القناة وقد تمتد لمناطق أخرى.