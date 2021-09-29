أسامة ربيع: وصلنا لعبور 87 سفينة في اليوم بدلا من 45 بفضل قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن عبور 87 سفينة بحمولة 5 ملايين طن بالمجرى الملاحي لقناة السويس في يوم واحد، يعد أعلى معدل يومي للعبور، ما يعطي دلالة هامة على أهمية قناة السويس الجديدة، «كنا زمان بنستهدف عبور 45 سفينة فقط، ولكننا رايحين لأرقام أكبر من كده».

أسامة ربيع: القناتان تستوعبان مرور سفن ذات غاطس كبير يصل لـ13 مترًا تحت المياه

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، أنه ولولا تدشين القناة الجديدة لما كان يتسنى للهيئة السماح بعبور ذلك الكم الهائل من السفن في يوم واحد، إذ إن القناة الجديدة يصل عمقها لـ66 قدمًا، وهو ذات الأمر الذي جرى إنجازه في القناة القديمة، «كلا القناتين تستوعبان مرور سفن ذات غاطس كبير يصل لـ13 مترا تحت المياه، يعني عمارة بحجم 6 أدوار».

أسامة ربيع: القناة حاليًا باتت الحل البديل والأرخص لكافة التوكيلات العالمية

وأوضح أن القناة حاليا باتت الحل البديل والأرخص والأسهل لكافة التوكيلات العالمية الكبرى، وذلك بسبب الحوافز التي أعطتها هيئة القناة لتلك الشركات من أجل جذب أكبر عدد ممكن من السفن للمرور بالمجرى الملاحي لقناة السويس، «عملنا حوافز من أول ظهور جائحة فيروس كورونا، وجذبنا سفن جديدة مكنتش بتعدي علينا من الأساس، والتجارة فلوس لو هنوفرلهم فلوس هيجولنا».

وأكد أن الهيئة قامت بإعطاء نسبة تخفيضات وصلت لـ75% لجذب السفن القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي، والتي كانت تمر سابقا من قناة بنما، وصولا برأس الرجاء الصالح، وهو ما أدى إلى عبور مزيد من السفن التي لم تكن لتعبر من قناة السويس من قبل لولا تلك التخفيضات.

وأشار إلى أن هناك تمازجا كبيرا بين عمل هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، إذ إن أغلب الحاويات الكبرى العابرة من القناة دائما ما تذهب للمنطقة الاقتصادية للقناة، وذلك بعدما جرى تجهيز الأعماق فيها لأكثر من 17.5 متر، ما يكفي لعبور سفن الجيل الرابع بها بكل سلاسة وأمان.

وتابع: «فيه تكامل بينا وبين الهيئة الاقتصادية، وده إضافة جديدة للهيئة والسفن العابرة من القناة، وهناك نظرة تنموية كبرى لمنطقة شرق بورسعيد والهيئة الاقتصادية أكثر من ذي قبل».