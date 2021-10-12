توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار خفيفة ورعدية وشبورة كثيفة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، بعد أن شهدت معظم أنحاء القاهرة الكبرى سقوط أمطار غزيرة أمس، بينما يسود غدا الأربعاء 13 أكتوبر، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على على جنوب الصعيد نهارا، لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلا، وهناك فرص لسقوط أمطار على مناطق متفرقة من السواحل الغربية: مطروح، السلوم، والضبعة على فترات متقطعة.

وعن طقس الخميس، فمن المتوقع أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية: مطروح، السلوم، والضبعة، وتكون على فترات متقطعة.

وبالنسبة لطقس الجمعة، فمن المتوقع أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 13 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 14 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 15 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.