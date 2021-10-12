حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 13-10-2021 في مصر

شهدت الساعات القليلة الماضية سقوط أمطار غزيرة على عدد من المناطق المختلفة، ومن أهم تلك المناطق القاهرة الكبرى، وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات لـ حالة الطقس غدا الأربعاء الموافق 13 أكتوبر الجاري، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الأربعاء 13-10-2021 في مصر

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس، إذ أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وهي «مطروح، السلوم، الضبعة» على فترات متقطعة بنسبة تصل لـ 40%، كما تنشط الرياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.25 و1.75 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، يكون معتدل إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 و2.5 متر وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 31 21

الإسكندرية 28 20

وادي النطرون 30 20

طنطا 30 21

شبين الكوم 31 21

دمنهور 30 20

بلطيم 30 21

مطروح 27 18

السلوم 28 19

سيوة 31 17

بورسعيد 29 23

دمياط 28 23

الزقازيق 31 21

المنصورة 30 20

الإسماعيلية 31 21

السويس 32 20

العريش 28 22

رفح 28 22

رأس سدر 32 20

نخل 33 19

نويبع 33 26

طابا 31 22

كاترين 32 17

الطور 29 24

شرم الشيخ 35 26

الغردقة 35 25

مرسى علم 34 24

الفيوم 33 21

بني سويف 34 20

المنيا 33 20

أسيوط 35 20

سوهاج 37 22

قنا 39 23

الأقصر 39 24

أسوان 41 27

إدفو 41 26

أبو سمبل 40 27

الوادي الجديد 38 22

شلاتين 36 24

أبو رماد 34 22

حلايب 33 24

رأس حدربة 32 23