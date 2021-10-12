«تعليم إسكندرية» يطالب أولياء الأمور بعدم التكدس أمام المدارس

طالب الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أولياء الأمور بعدم الدخول إلى أي مدرسة، وعدم تكدسهم وتزاحمهم أمام المدارس، بما يساعد في انتظام العملية التعليمية وممارسة التلاميذ للأنشطة التربوية المختلفة.

جاء ذلك خلال جولة لمدير تعليم الإسكندرية على عدد من المدارس، اليوم الثلاثاء، تفقد خلالها سير وانتظام العملية التعليمية، حيث استهل جولته التفقدية بمتابعة مدرسة مجمع الشهداء الرسمية للغات بإدارة الجمرك، ومدرسة قاسم أمين الإعدادية للبنات، بحضور سامي فضل، مدير عام الإدارة.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مدارس الإسكندرية

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، خلال الجولة، على الطلاب بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، وارتداء الكمامة في إطار انتظام الدراسة بنظام الحضور الكامل.

وفي سياق متصل، قام «سعد» بمتابعة مدرسة الرمل الثانوية للبنات بإدارة شرق الإسكندرية، بحضور همت أبوكيلة، مدير عام الإدارة، وشدّد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظاً على صحة الطلاب والمعلمين.

متابعة العملية الدراسية في مدارس العجمي

ومن جانبها، تابعت نادية فتحي، وكيل المديرية، سير العملية التعليمية في مدرسة الشهيد ثروت جلال الابتدائية، ومدرسة حمزة بن عبد المطلب الرسمية للغات، ومدرسة اللواء محمد نجيب الرسمية للغات بإدارة العجمي، بحضور رحاب جابر، مدير عام الإدارة، ومحمد سليمان، وكيل الإدارة ، كما تابع مديرو عموم الإدارات سير وانتظام العملية التعليمية بالمدارس المختلفة بالإدارات التعليمية الثمانية على مستوى الإسكندرية.

انتصارات أكتوبر في مدارس الإسكندرية

وكان مدير المديرية قد أصدر تعليماته لمديري عموم الإدارات بإحياء ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة في الإذاعة المدرسية طوال شهر أكتوبر، بكلمات الصباح وقصائد الشعر والعروض المسرحية والأغنيات الوطنية، وكذلك المسابقات المختلفة للتربية الفنية والتربية الاجتماعية والأفلام التسجيلية بحجرة الأوساط المتعددة، والتأكيد على دور شهدائنا الأبرار الذين ضربوا أعظم مَثَل في الفداء والتضحية في سبيل تحرير كل شبر من أرض الوطن.