إعلان رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب بـ«الشيوخ»

كشف المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن عددا من الأحزاب السياسية خاطبت المجلس بممثليها في الهيئات البرلمانية.

جاء ذلك خلال ترأسه أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، معلنا أن حزب الشعب الجمهوري، اختار النائب حازم عمر، رئيسا للهيئة البرلمانية، وباهي غازي نائبا له.

كما أعلن أن النائب السيد عبد العال ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، أما حزب المؤتمر فقد اختار الربان عمر المختار صميدة رئيسا للهيئة البرلمانية.

وأشار إلى أنه تم اختيار النائبة سلوى إبراهيم الحداد، ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وسامح السادات نائبا.

وافتتح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، وتم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية وفتح الباب لإجراء انتخابات هيئات المكاتب.