برلمانية: مشروع قانون العمل الجديد على أجندة البرلمان قريبا

قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة البرلمانية تنتظر مناقشة مجلس الشيوخ لمشروع قانون العمل الجديد، لتقوم بمراجعة ما سيتم الانتهاء منه، قبل إعداد التقرير النهائي الذي سيعرض في الجلسات العامة بمجلس النواب.

تحقيق العدالة في علاقة العمل

وأكدت «درويش» في تصريحات لـ«الوطن»، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهت من مناقشة جميع مواد مشروع قانون العمل الجديد، وراعت تحقيق العدالة في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مع تدارك كافة المشكلات والعيوب التي كان يواجهها قانون العمل الحالي.

وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد راعى حقوق المرأة العاملة، وألزم صاحب العمل بحقها في الحصول على إجازة كاملة الأجر خلال فترة الرضاعة.

وأضافت «درويش»، أن مشروع القانون الجديد نظم حصول العامل على إجازة خلال فترة الامتحانات الدراسية، كما ألغى مصطلح «استمارة 6 »، والتي كانت الفزاعة يستخدمها صاحب العمل لإنهاء علاقة العمل.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وشددت «درويش»، أن صدور قانون العمل الجديد سيكون أنجاز تشريعي جديد، لاسيما أن القيادة السياسية مهمته بتحقيق العدالة الاجتماعية لكل فئات المجتمع، ويشملها حقوق العمال باعتبارهم قاطرة التنمية في مصر.

وأشارت «درويش»، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يدخر جهدًا في تحقيق منظومة العدالة لكل مواطن على أرض مصر، ونأمل في القريب العاجل إصدار قانون العمل الجديد والذي سيكون إضافة حقيقية تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021/2026.

الأجندة التشريعية لمجلس الشيوخ

ويشار إلى أن مجلس النواب استخدم حقه المكفول له بموجب الدستور في إحالة مشروع قانون العمل الجديد إلى مجلس الشيوخ لمناقشته في دور الانعقاد السابق، ولم يتثنى الانتهاء منه نظرًا لضيق الوقت.

وأكد المستشار محمود إسماعيل الأمين العام لمجلس الشيوخ في تصريح سابق لـ«الوطن»، أنه يتوقع أن يكون مشروع قانون العمل الجديد في مقدمة الأجندة التشريعية التي سيناقشها المجلس في دور الانعقاد الجديد.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد انتهت من مناقشة جميع مواد مشروع قانون العمل الجديد في الفصل التشريعي الأول، لكنه لم يطرح للنقاش في الجلسات العامة.