هل يتناول مريض كورونا حلاوة المولد؟.. أخصائية تغذية تجيب

تتراوح حدة أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ما بين أعراض حادة تستلزم نقل المريض إلى المستشفى أو بسيطة يمكن علاجها بالمنزل وربما لا يشعر بها المريض، وتتفاوت درجات حدة الإصابة بين الاثنين، وحسب درجة الإصابة يستطيع المريض تناول طعامه.

وينصح خبراء التغذية بالاهتمام بتناول الغذاء الصحي، لمريض كورونا، مع البعد عن السكريات والتقليل من الكربوهيدرات والأطعمة المحتوية على المواد الحافظة، فهل يمكن لمريض كورونا تناول حلوى المولد؟

الحد المسموح به لمريض كورونا من السكر

قالت الدكتورة مروة شعير، باحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إنه يفضل التقليل من السكر بقدر الإمكان، على الأكثر معلقتان صغيريتان من السكريات على مدار اليوم، ومن الأفضل استعمال السكر المستخرج من نبات استيفيا، أو عسل النحل.

وأضافت شعير، في تصريحات لـ«الوطن»، أن بالنسبة لمريض كورونا وحلوى المولد النبوي، فيمكنه تناول قطعة صغيرة لا تتجاوز 20 جراما، على أن تكون من الأنواع التي تحتوي على كميات منخفضة من السكر مثل الحمصية أو السمسمية، أو البندق واللوز والفستق، ويفضل تناولها صباحا مع وجبة الإفطار.

وتابعت: «مع الامتناع عن السكر المخفي والمقصود به الخبز الأبيض والمخبوزات مثل الكرواسون والباتيه والقراقيش، والكيك وغيرها التي تحتوي على الدقيق الأبيض كونها تتحول إلى سكر في الجسم، ويفضل بديلا عنها تناول الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة».

وأكدت أنه يفضل أن يمتنع أيضا عن العصائر الجاهزة، لأنها تحتوي على المواد الحافظة ونسبة عالية من السكريات التي تضعف كفاءة الجهاز المناعي، كما يفضل لمريض كورونا أيضا الامتناع عن المعلبات، والأغذية المجمدة والأطعمة المحفوظة لأنها تحتوي على مواد حافظة، والمخللات.

وأشارت الباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية إلى أن مريض كوورنا يحتاج إلى طاقة، فيمكنه الحصول عليها من الكربوهيدارت المعقدة، الموجودة في الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، ومع الحصول على ملعقة عسل نحل صباحا، مع شرب كميات كبيرة من السوائل.