تعرف على مواعيد عمل مراكز تلقي لقاح كورونا في فصل الشتاء

يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا خلال الفترة المقبلة عن مواعيد عمل مراكز تلقي لقاح كورونا في فصل الشتاء، وذلك مع اقتراب فصل الشتاء والتعرف على نظام العمل داخل هذه المراكز في الفترة المقبلة والتي من خلالها يمكن للأشخاص الحصول على لقاح كورونا لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو تقليل الأعراض المصاحبة عند الإصابة بكورونا.

وترصد «الوطن» مواعيد عمل مراكز تلقي لقاح كورونا في فصل الشتاء

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن مراكز التطعيم داخل محافظات مصر المختلفة لتوفير اللقاحات للمواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا، بالإضافة إلى الطلاب الجامعيين في لتطعيمهم والحصول على لقاح كورونا لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أثناء سير العملية التعليمية داخل الجامعات وعودة النظام التعليمي بالنظام التقليدي مرة أخرى.

مراكز التطعيم تعمل لمدة 12 ساعة يوميا في فصل الشتاء

وحددت وزارة الصحة والسكان مواعيد العمل داخل مراكز التطعيم خلال فصل الشتاء، وتسهيلًا على المواطنين لتعرف على نظام العمل داخل مراكز التطعيم المختلفة خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن تبدأ مواعيد العمل في فصل الشتاء خلال المواعيد التالية من الساعة الـ9 صباحًا إلى الساعة الـ9 مساءً.

وناشدت وزارة الصحة والسكان جميع المواطنين الذين يحق لهم الحصول على لقاح كورونا ولا يوجد لديهم أي ضرر من الحصول على لقاح أن يسرعوا بالتسجيل من خلال موقع وزارة الصحة والسكان والحصول على طلب اللقاح والانتظار لتحديد موعد ومكان التطعيم خلال الفترة المقبلة.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

وحثت الوزارة المواطنين على ضرورة التسجيل والحصول على لقاح كورونا، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة وغسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل والتباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر بين أثناء التحدث مع الآخرين.