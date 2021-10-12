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بث مباشر.. مراسم استقبال رسمية للسيسي في بودابست

كتب:

نرمين عفيفي
04:10 م | الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تقام الآن مراسم استقبال رسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي بالعاصمة المجرية بودابست.

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