بث مباشر.. مراسم استقبال رسمية للسيسي في بودابست كتب: نرمين عفيفي 04:10 م | الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 الرئيس عبدالفتاح السيسي تقام الآن مراسم استقبال رسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي بالعاصمة المجرية بودابست. اقرأ المزيد: السيسي: لدينا 6 ملايين مهاجر غير شرعي ندعوهم بـ«ضيوف مصر» السيسي بقمة «فيشجراد»: أطلقنا مبادرة تستهدف تحسين حياة 60 مليون مصري السيسي لأوروبا: أنا مسؤول عن 100 مليون نفس.. والحفاظ عليهم ليس يسيرا الجالية المصرية في المجر تستقبل السيسي بهتاف «بنحبك يا ريس» السيسي بودابست المجر الرئيس عبدالفتاح السيسي