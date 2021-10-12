السيسي: لدينا 6 ملايين مهاجر غير شرعي ندعوهم بـ«ضيوف مصر»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنّ مصر لم تشهد خروج أي مركب هجرة غير شرعية من أراضيها إلى أوروبا، لكن هذا الأمر لم يحل المشكلة وزاد حدّتها، متابعا: «في 6 مليون شخص من أفريقيا ودول تانية، اتسببوا إن البلدان دي ميبقاش فيها استقرار».

الرئيس: مصر رفضت المزايدة باللاجئين

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في قمة فيتشجراد المنعقدة في العاصمة المجرية بودابست، أنّ مصر رفضت المزايدة باللاجئين، وتدعوهم بـ«ضيوف مصر»، متابعا: «معندناش معسكرات لاجئين في مصر، هما بيعيشوا بيننا زي كل المصريين ما بيعيشوا، وبيتعلموا في مدارسنا، وبيتعالجوا في مستشفياتنا، حتى لقاحات كورونا لما عملناها أدينا لهم منها».

السيسي: مصر بها 6 ملايين مهاجر غير شرعي يعيشون بين أهلها وليس في معسكرات

وتابع الرئيس السيسي، أنّ مصر بها 6 ملايين مهاجر غير شرعي يقيمون في مصر، وليس في معسكرات اللاجئين، موضحا: «لم نقبل من منظور أخلاقي وإنساني، تركهم في اتجاه أوروبا ليكون مصيرهم في البحر، قررنا أنّنا لن نسمح بهذا أبدا، كل لا نصدّر مشكلات إلى أوروبا، ولا نلقي بهم للضياع في البحر».

السيسي يشكر المجر على إهداء مصر «ربع مليون جرعة لقاح كورونا»

ووجّه الرئيس السيسي، الشكر إلى دولة المجر، لإهدائها مص 250 ألف جرعة من لقاحات كورونا، كما وجّه الشكر لكل الدول الأوروبية التي أهدت مصر لقاحات.