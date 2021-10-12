محمود مسلم في ندوة جامعة السويس: تأثير الإعلام يتصاعد وتحدياته أيضا

قال الدكتور محمود مسلم رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن الإعلام عامل مؤثر في كل القضايا، فلا توجد قضية إلا وكان الإعلام طرفا فيها، سواء كانت إيجابية أو سلبية.

ندوة جامعة السويس

وأكد «مسلم»، في كلمته خلال ندوة كلية الإعلام في جامعة السويس، اليوم، تحت عنوان «الإعلام في هذا العصر.. تحدياته وفرصه»، أن الإعلام سيتواجد في المستقبل، لأن تأثيره يتصاعد وكذلك تحدياته، فلا يوجد مسؤول في مصر لا يتحدث عن دور الإعلام وتأثيره، لكنه لن يتواجد بالشكل التقليدي.

تحديات الإعلام

وتابع رئيس تحرير «الوطن» أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الإعلام، يأتي في مقدمتها التكنولوجيا، والصحفي الذي لا يمتلك أدوات تكنولوجية حديثة «يقعد في البيت أفضل»، لافتًا إلى أن الحياة شبه توقفت منذ أيام، عندما تعطلت تطبيقات «فيس بوك، واتساب» لمدة 6 ساعات.

السوشيال ميديا تفتقد المحاسبة والمسؤولية

وأضاف «مسلم» أنّ موقع فيس بوك يستفيد من الصحافة على مستوى الترويج، وكذلك العكس، لأن الصحافة في الوقت الحالي تجني مكاسب مالية من وراء مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل المحتوى، مؤكدًا أن هناك فارقا بين الأخبار المتداولة على المواقع الإخبارية وغيرها، على السوشيال ميديا، إذ إنّ هناك الكثير من الأخبار الكاذبة يجري تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي دون محاسبة، على عكس أخبار المواقع والصحف الورقية، التي من المفترض أنها موثقة، وفي حالة نشر خبر خاطئ، يمكن للموقع أو الصحيفة الاعتذار، وكذلك محاسبة الزميل الصحفي، على عكس السوشيال ميديا التي تفتقد المحاسبة والمسؤولية.

وكانت كلية الاعلام جامعة السويس، نظمت ندوة، أمس، تحت عنوان «الإعلام في هذا العصر.. تحدياته وفرصه»، في حفل استقبال الطلاب الجدد، بحضور الدكتور أمين سعيد، عميد كلية الاعلام جامعة السويس، والدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والدكتور محمد عوض مدرس الصحافة بجامعة الزقازيق.

واستقبل الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، الحضور في مكتبه قبل انطلاق الندوة، مشددًا على أهمية الإعلام ودوره في الوقت الحالي.