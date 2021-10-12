«التموين»: 50% نسب صرف السلع التموينية خلال أكتوبر
ضخ يومي للسلع الأساسية بمخازن شركتي الجملة لصرفها لمنافذ التوزيع
كتب:
الوطن
05:56 م | الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
صرف السلع
أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن شركتي الجملة (العامة– المصرية) يقومون يوميا بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بمخازن شركتيهما، لتلبية احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم.
وأضاف أحمد كمال، إلى أن شركتي الجملة تقومان بضخ السلع التموينية والأساسية للمواطنين بمخازنهما، لصرفها إلى منافذ التوزيع، وتتنوع ما بين الأرز والزيت، والسكر، والمكرونة، ومساحيق الغسيل والشاي وغيرها من السلع الأخرى.
وأشار إلى أنه يتم متابعة السلع جيدا من حيث الجودة، موضحا أن مركز تطوير وسلامة الغذاء الذي افتتحه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع دوريا جودة السلع المتوفرة من خلال أخذ عينات من السلع قبل طرحها للمواطنين على بطاقة الدعم.
مركز تطوير وسلامة الغذاء يتابع جودة السلع
وأكد كمال، وصول نسب صرف السلع عن شهر أكتوبر الجاري إلى 50٪ كما أنه يتم يوميا ضخ 4 آلاف طن/ سكر، وأكثر من 3 آلاف طن/ زيت طعام بنوعيه (العبوة واحد لتر والعبوة زنة 800 ملي جرام)، وحوالي 1000 طن/ أرز، وكذلك 1000 طن/ مكرونة.
وأكد معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أحمد كمال، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يوجه يوميا مديريات التموين بالمحافظات بشن حملات يوميا على منافذ الصرف للتأكد من طرح السلع للمواطنين وتوافرها والجودة المعلن عنها طبقا لبيانات مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للوزارة.
الإبلاغ عن أي تلاعب
وطالب أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي باسم الوزارة، المواطنين بالإبلاغ عن أي تلاعب، وكذلك عدم ترك المواطن لبطاقته التموينية في أي منفذ أيضا.