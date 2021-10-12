«التموين»: 50% نسب صرف السلع التموينية خلال أكتوبر

أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن شركتي الجملة (العامة– المصرية) يقومون يوميا بضخ كميات ‏كبيرة من السلع الغذائية بمخازن شركتيهما، لتلبية احتياجات المواطنين ‏على بطاقة الدعم.

وأضاف أحمد كمال، إلى أن شركتي الجملة تقومان ‏بضخ السلع التموينية والأساسية للمواطنين بمخازنهما، لصرفها إلى منافذ التوزيع، وتتنوع ‏ما بين الأرز والزيت، والسكر، والمكرونة، ومساحيق الغسيل ‏والشاي وغيرها من السلع الأخرى.

وأشار إلى أنه يتم متابعة السلع ‏جيدا من حيث الجودة، موضحا أن مركز تطوير وسلامة الغذاء الذي ‏افتتحه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، يتابع دوريا جودة السلع المتوفرة من خلال أخذ ‏عينات من السلع قبل طرحها للمواطنين على بطاقة الدعم.

مركز تطوير وسلامة الغذاء يتابع جودة السلع

وأكد ‏كمال، وصول نسب صرف السلع عن شهر أكتوبر الجاري إلى 50٪؜ كما أنه يتم يوميا ضخ 4 آلاف طن/ سكر، وأكثر من 3 آلاف طن/ زيت طعام بنوعيه (العبوة ‏واحد لتر والعبوة زنة 800 ملي جرام)، وحوالي 1000 طن/ أرز، ‏وكذلك 1000 طن/ مكرونة.

وأكد معاون الوزير المتحدث الرسمي ‏للوزارة، أحمد كمال، أن الدكتور علي المصيلحي، ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، يوجه يوميا مديريات التموين ‏بالمحافظات بشن حملات يوميا على منافذ الصرف للتأكد من طرح ‏السلع للمواطنين وتوافرها والجودة المعلن عنها طبقا لبيانات مركز ‏تطوير وسلامة الغذاء التابع للوزارة.‏

الإبلاغ عن أي تلاعب

وطالب أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ‏المواطنين بالإبلاغ عن أي تلاعب، وكذلك عدم ترك المواطن لبطاقته ‏التموينية في أي منفذ أيضا. ‏