«التموين»: شركة فرنسية تدير أسواق الجملة الجديدة لفترة محددة

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، تفاصيل ما أثير بشأن التعاقد مع شركة فرنسية لإدارة أسواق الجملة، موضحًا أن الوزارة لديها مجموعة من أسواق الجملة للخضر والفاكهة، منتشرة على مستوى الجمهورية، سواء أسواق صغيرة او متوسطة أو كبيرة، مثل سوق العبور أو سوق 6 أكتوبر.

وواصل: «نحن لا نعيد اختراع العجلة، فقد استقدمنا هذه الشركة لإدارة الأسواق الجديدة، ولن نفرضها على الأسواق القديمة، فسوق العبور مثلا يمكنه الاستمرار مع إدارته القديمة، لكننا نتحدث هنا عن سوق نموذجي من الجيل الثالث على مستوى عالٍ، وستكون هذه الاستعانة لفترة محددة ثم تتولى الشركات المصرية الإدارة بعد هذه الفترة».

600 سوق في مصر للخضر والفاكهة بمصر

وأضاف عشماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض عبر قناة «الحدث اليوم»، من تقديم الإعلامي سيد علي، أن عدد هذه الأسواق حوالي 600 سوق، وهي متخصصة في الخضر والفاكهة دون وجود لحوم أو أسماك أو دواجن، وهي أسواق قديمة للغاية وتدار من قبل المحليات أو اتحاد الغرف التجارية.

وتابع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن وفدا مصريا زار فرنسا، برئاسة وزير التموين، وتم التعرف على أسواق الجملة هناك، وفي دول أخرى مثل ألمانيا وإيطاليا وأسبانيا وإنجلترا، وجرى التوصل إلى معادلة جيدة للغاية وهي إدارة محترفة لأسواق الجملة.

الشركة الفرنسية تستخلص 10.2 مليار يورو سنويا

وواصل: «وجدنا أن أفضل شركة تدير أسواق الجملة هي شركة من الشركات الفرنسية تدير سوق الجملة في باريس على مساحة 1000 فدان، وتستخلص 10.2 مليار يورو سنويا، حيث إن السوق تغيّر كثيرًا وأصبح يحتوي على مبانٍ إدارية وتدوير للمخلفات وتوليد طاقة».

ولفت، إلى أن الجهاز أجرى دراسة فنية واقتصادية على مستوى الجمهورية، ظهر فيها أن مصر في حاجة إلى ما يتراوح بين 12 و14 سوق جملة على مستوى الجمهورية، كما أن الإدارة الحالية لأسواق الجملة لا تتوافق مع أسواق الجملة الجديدة والجيل الثالث منها، موضحًا أنه سيتم إنشاء شركة لإدارة أسواق الجملة تشارك فيها الشركة الفرنسية بخبرتها.