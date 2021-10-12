هل يمكن إضافة المواليد الجدد للبطاقة التموينية؟.. «التموين» تجيب

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين، أمر لا يتطلب فقط قرار وزاري من الدكتور على المصيلحي وزير التموين، وإنما يتوقف على إقرار ذلك ضمن الموازنة العامة للدولة.

إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين غير متاح حاليا

وأشارت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين أمر غير موجود على قاعدة بيانات وزارة التموين حاليا ، وإنما ما يحدث الأن هو إضافة المواليد أبناء فئات الأسر الأولى بالرعاية مواليد أعوام 2005 حتى 2015 فقط.

وأكدت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أنه لا توجد إضافة للمواليد الجدد لبطاقة التموين حتى وإن كانوا من أبناء الأسر الأولى بالرعاية، مضيفة: «ليس من المنطقي أن يتم إضافة المواليد الجدد حديثي الولادة في حين يوجد أطفال أعمارهم تزيد عن 15 عاما ولم يضافوا حتى الأن».

من هم المواليد المسموح إضافتهم على بطاقة التموين؟

وأوضحت المصادر أن المواليد المسموح إضافتهم لبطاقة التموين هم المواليد أبناء الأسر الأولى بالرعاية فقط، بشرط أن يكونوا من أعمار 2005 حتى 2015، وبشرط أن تكون بطاقة الأسرة بعد إضافة الأبناء لا تتعدى 4 أفراد حد أقصى.

ما هي الأسرة التي يحق لها إضافة المواليد على بطاقة التموين؟

نوهت المصادر، أن أي أسرة لا يتعدى راتبها الشهري عن 2400 جنيه أو معاشها عن 1500 جنيه، يطلق عليها مسمى الفئات الأولى بالرعاية، يحق لها إضافة المواليد من أبنائها إلى البطاقة التموينية للوصل بعدد أفراد البطاقة إلى 4 أفراد.

ونص قرار وزاري سابق للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حمل رقم 62 لسنة 2021 على أحقية الفئات الأولى بالرعاية في إصدار واستخراج بطاقات تموينية لمن لا يمتلكها، مع أحقية إضافة أبنائهم على البطاقة التموينية إذا كانت موجودة بالفعل بشرط ألا يتعدى عدد أفرادها 4 أفراد.