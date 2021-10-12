خطوات الحصول على قرض «مشروعك».. ساهم في تنفيذ 3500 مشروع

منذ شهر يوليو الماضي، وحتى اليوم، ساهم المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية، تحت عنوان «قرض مشروعك»، في تنفيذ 3500 مشروع بقروض 746 مليون جنيه.

كما بلغ إجمالي المشروعات التي نفذها «مشروعك» حتى الآن منذ بدايته، 180 ألف مشروع بقروض تصل قيمتها إلى 21 مليار جنيه، التي وفرت بدورها أكثر من 1.5 مليون فرصة عمل.

ومع اتجاه الكثيرين إلى قرض مشروعك، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، خطوات الحصول على قرض مشروعك وفقما ذكرت وزارة التنمية المحلية عبر موقعها الرسمي.

خطوات الحصول على قرض مشروعك

1- على الشخص الراغب في الاقتراض التوجه إلى موقع المشروع في الحي القريب منه بالمحافظة.

2- بعدها يتم ملء إحدى الاستمارتين طبقًا لحجم القرض المطلوب حيث أن الاستمارة الأولى لطالب القروض تكون من ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه مصري، بينما تكون الاستمارة الثانية لطالب القروض أكبر من 50 ألف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه.

3- وبعدها يراجع مقدم الطلب بيانات الاستمارة والتعرف على التراخيص المطلوبة مع ممثل الوحدة المحلية بموقع المشروع.

4- وبعد الانتهاء من الاستمارة والتراخيص يتم تسليم الطلب لممثل البنك في الموقع.

5- بعدها يتخذ ممثل البنك إجراءات الموافقة على القرض وإخطار طالب القرض بالموافقة أو الرفض.

6- إذا تم رفض الطلب يتم إخطار الشخص بأسباب الرفض للعمل على تلافيها وإعادة الطلب مرة أخرى.

المشروعات التي يُجرى تمويلها من «مشروعك»

وتتضمن المشروعات، التي يتم تمويلها من قرض مشروعك، عدة أنواع منها «صناعي - خدمي - تجاري» مثل استديو تصوير- مخبز آلي - معرض أجهزة كهربائية - تجارة مواشي - مصنع ألوميتال- بيع أخشاب بالمنزل - ثلاجة حفظ منتجات زراعية - مقهى - ورشة خراطة - بيع أعلاف حيوانية محل أدوات رياضية - معرض أدوات صحية - مغسلة سيارات - ورشة لحام كهرباء - محل تجهيز مأكولات ومحلات بقالة - إكسسوار محمول - محلات ملابس - بيع أسماك مجمدة - مستحضرات تجميل - بيع زيوت.