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محمود مسلم

وفد الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية يواصل جولاته السياحية بالقاهرة

كتب:

الوطن
07:45 م | الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

يواصل بيونج سيوك بارك، رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية، والوفد المرافق له، جولاتهم السياحية بالقاهرة اليوم، حيث قام بزيارة المتحف المصري بالتحرير، وذلك بعد الانتهاء من زيارته إلى منطقتي آثار سقارة وأهرامات الجيزة.

وكان في استقبالهم بالمتحف، صباح عبد الرازق، مدير عام المتحف المصري، التي اصطحبتهم في جولة داخل قاعات المتحف المختلفة.

الوفد يبدي إعجابه بالكنوز الأثرية

وأبدى بيونج، إعجابه بالكنوز الأثرية، التي يعرضها المتحف، خاصة كنوز الملك الشاب توت عنخ آمون، كما حرص الوفد على التقاط الصور التذكارية بالمتحف.

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