السياحة: نعمل مع «الصحة» للانتهاء من تطعيم الموظفين نوفمبر المقبل

كشفت مصادر في وزارة السياحة، أن عمليات تطعيم العاملين بالوزارة تتم حاليا، مضيفة أن السيارات المتنقلة تتواجد بمقار الوزارة سواء في العباسية أو الزمالك أو الجيزة، وأيضا داخل القطاعات الأخرى التابعة للوزارة.

وأكدت المصادر، أن الوزارة تعمل حاليا مع وزارة الصحة والسكان، لسرعة الانتهاء من تطعيم كافة العاملين قبل منتصف شهر نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أنه حال انتهاء تطعيم كافة العاملين خلال هذا التاريخ، سيتم منع العاملين غير المطعمين من دخول مقرات الوزارة، إلا بتقديم شهادة تحليل «pcr» الخاص بكورونا بنتيجة سلبية كل 3 أيام.

موقف الجمهور الغير مطعم من دخول الوزارة

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن قرار عدم دخول غير الملقحين للوزارة بداية من شهر ديسمبر المقبل، لن ينطبق إلا على العاملين بالوزارة، بينما الجمهور المتعامل مع الوزارة فلم يصدر أية تعليمات بخصوصه حتى الآن، وأشارت المصادر إلى أن المنشآت السياحية والفندقية منشآت خاصة، لا ينطبق عليها قرارات منع العمالة من دخول الفنادق والمطاعم السياحية.

«الطيران»: لن يدخل الوزارة غير مطعم

وفى ذات السياق قررت وزارة الطيران المدني، عدم السماح بدخول العاملين لكل المباني التابعة للوزارة والشركات والهيئات التابعة لها، اعتبارا من 25 نوفمبر المقبل إلا بعد تقديم ما يثبت الحصول علي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، أو تقديم تحليل pcr الخاص بـ«كورونا» بنتيجة سلبية كل 3 أيام.

وقال هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أنه تم الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بفنادق شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا والإسكندرية ومطروح والساحل الشمالي بجرعتي التطعيم، فيما حصل العاملين بفنادق الأقصر وأسوان على الجرعة الأولي من مصل «كورونا» ويتم حاليا التجهيز لحصولهم علي الجرعة الثانية من التطعيم، كما يتم حاليا تطعيم العاملين بفنادق القاهرة الكبرى بالأمصال المضادة لـ«كورونا».