رئيس المجر: من الضروري حصول مصر على كمية مياه مناسبة من نهر النيل

قال الرئيس المجري، يانوش أدير، إن من الضروري حصول مصر على الكمية والنوعية المناسبة من المياه من نهر النيل، بسبب النمو السكاني الموجود لديها، كما أنه من المهم أيضًا لمصر، إعادة الاستفادة من مياه الصرف الصحي، وتأمين مياه الري بالنسبة للمزارعين، فضلًا عن التقليل من زراعة النباتات التي تحتاج لشراهة في المياه، وذلك خلال مؤتمر صحفي، جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل.

وأوضح يانوش أدير، أنه التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة قبل سنتين، مضيفا «في اجتماعاتنا اليوم، من الممكن أن نقول أننا أكملنا وواصلنا التباحث في الملفات التي بدأناها منذ سنتين»، موضحًا يجب على الجميع، أن يعلم أن جمهورية مصر العربية في العالم العربي، هي أهم شريك اقتصادي واستراتيجي للمجر، وجمهورية مصر العربية هي صمام الأمان وضمان الاستقرار في المنطقة كلها.

مصر لعبت دورًا كبيرًا في حل أزمة العدوان على غزة في فترة زمنية قصيرة

وتابع: «الجميع ما زال يحمل في ذاكرته صور الحرب الأخيرة في غزة والحرب العسكرية الأخيرة في غزة»، مؤكدًا أن مصر لعبت دورًا كبيرًا في حل هذا النزاع في فترة زمنية قصيرة، « نبارك للرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود التي بذلت لحل هذا النزاع»، مؤكدًا أنه تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مسائل عديدة، خاصة المرتبطة بالمياه، ومسألة توسيع التعاون في المجال المائي، وهو قائم بالفعل.

التعاون مع مصر في مجال المياه بدأ منذ 1926

وأشار إلى أننا تحدثنا أيضًا في إيجاد مجالات أخرى، للتعاون بين البلدين في مجال المياه، مؤكدًا أن التعاون مع جمهورية مصر العربية في مجال المياه، ليس وليد اللحظة، بل قديم جدًا ويعود لعام 1926، وبالتحديد عندما وضعت شركة «جانز» المجرية مضخات في مصر، وهذه الشركة سلمت أربع طلمبات ومضخات جديدة في شهر يونيو من هذا العام، وهذا يُثبت أن التعاون مستمر وقائم.

4 شركات مجرية شاركت في معرض كبير للمياه في القاهرة 2021

وأشار الرئيس المجري، إلى أنه جرى تنظيم معرض كبير جدًا للمياه بالقاهرة هذا العام، وشاركت به أربع شركات مجرية، وكذلك هناك معرض سيجري تنظيمه في بداية ديسمبر من العام الجاري، يحمل اسم الاستدامة، وهو معرض كبير عن المياه.