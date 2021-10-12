السيسي: لا نرغب في أن تصبح مشكلة المياه سببا للصراع أو الصدام

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر لا ترغب في أن تصبح مشكلة المياه سببًا في الصراع أو للمشكلات أو الصدام، «عاوزين المياه تُستخدم للتنمية والتعاون فيما بيننا»، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المجري.

السيسي يشيد بتجربة المجر في إعادة استخدام المياه

وأضاف السيسي: «خليني كمان أسجل هنا إعجابي الشديد بما تحقق في المجر من قدرات علمية وتكنولوجية في إعادة استخدام المياه، وأيضا في التكنولوجيا الخاصة باستنباط السلالات التي تستطيع أن تتحمل الجفاف وتتحمل ملوحة المياه».

وتابع: «مرة ثانية فخامة الرئيس، أنا بشكرك وبشكر دولة المجر الصديقة، ودائما نتعاون من أجل البناء والتنمية والتعمير».

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة «فيشجراد»، والتي تضم دول المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا، وتأتي مشاركة مصر فيها للمرة الثانية بعد قمة عام 2017.

الرئيس المجري: مصر صمام الأمان في المنطقة

وقال الرئيس المجري يانوش أدير، خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، أن جمهورية مصر العربية هي صمام الأمان وضمان الاستقرار في المنطقة كلها، والجميع ما زال يحمل في ذاكرته صور الحرب الأخيرة في غزة، وأن مصر لعبت دورًا كبيرًا في حل هذا النزاع في فترة زمنية قصيرة.