السيسي: مصر تقدر تصريحات إثيوبيا ولكن تريد حصتها من المياه دون تأثير

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر تقدر كل التصريحات التي يطلقها الأشقاء في إثيوبيا، بأنهم لن يؤثروا على وصول المياه إلى مصر، وهذا كلام رائع، المهم أن يتحول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

وأضاف السيسي، في كلمة بالمؤتمر الصحفي، مع نظيره المجري، يانوش أدير، اليوم الثلاثاء، بثته قناة Extra News الفضائية، أن الرئيس المجري ذكر أن كمية الماء المناسبة يجب أن تتناسب مع التنمية وعدد السكان في مصر.

برامج معالجة المياه أو تحليتها تكلفتها تصل إلى 80 مليار دولار

وتابع الرئيس أن مصر تريد فقط الحصول على حصتها من المياه دون تأثير، لذلك فإن البرامج التي وضعتها مصر لمعالجة المياه أو تحليتها، تكلفتها تصل إلى 80 مليار دولار وهو برنامج ضخم جدًا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وصل إلى العاصمة المجرية بودابست أمس، للمشاركة في قمة دول تجمع «فيشجراد»، والتي تضم المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا.

مشاركة مصر للمرة الثانية في «فيشجراد»

وتأتي مشاركة مصر في قمة «فيشجراد» للمرة الثانية عقب مشاركتها عام 2017، حيث تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وناقشت القمة عدة موضوعات، على رأسها دور مصر في منطقة الشرق الأوسط، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وأمن الطاقة، وبحث فرص تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية بين الجانبين، فضلا عن سبل تطوير التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.