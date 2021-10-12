خبير: بنك مصر الرقمي من أهم الأدوات المصرفية للوصول إلى الشمول المالي

كشفت قيادات مصرفية، عن أن الدولة ضخت استثمارات كبيرة في السنوات الأخيرة في قطاع التكنولوجيا، مشيرا إلى أن البنية التكنولوجية التحتية على مستوى مصر الرقمية قوية جدا، مؤكدة خلال حلقة نقاشية نظمها مركز «إيدج للأعمال والابتكار» عن التحول الرقمي ومستقبل التجارة الإلكترونية، على أن البنية التكنولوجية قادرة على تلبية احتياجات البنوك الرقمية والقطاع المصرفي، وكافة المشروعات القومية للدولة في مجالات الرقمنة والشمول المالي.

من جانبه، قال شريف البحيري، العضو المنتدب لشركة مصر للابتكار الرقمي، إن بنك مصر الرقمي من أهم الأدوات المصرفية للوصول إلى الشمول المالي، لسهولة الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء، خصوصا أن الأرقام تؤكد أننا في بنك مصر نفتح أكثر من 40 ألف حساب في اليوم.

البنوك الرقمية تتميز بتقديم الخدمة بسهولة ويسر

وأضاف البحيري، أن البنوك الرقمية تتميز بتقديم الخدمة بسهولة ويسر، سواء داخل أو خارج مصر، مشيرًا إلى أنه مع إصدار البنك المركزي المصري تراخيص للبنوك الرقمية، نستطيع الوصول إلى أكثر من مليون عميل سنويا، وأن إطلاق بنك مصر الرقمي يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «مصر الرقمية» وتوجهات البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي؛ بهدف التخلص من الأوراق النقدية ومواكبة التطورات العالمية في تيسير الإجراءات من خلال توفير أحدث الخدمات للمواطنين.

وأوضح البحيري، أنه سيتم تحويل كافة الأوراق والمستندات إلى الديجتيال، خاصة في عمليات القروض، التي تتطلب توقيع العميل، ومن ثم فإن تحويلها إلى ديجيتال يمثل خطوة هامة في آلية عمل البنك الرقمي.

البنوك والتحول الرقمي

ومن جانبها، قالت إيناس قدري، رئيس قطاع الاتصالات والاستدامة ورضا العملاء، عضو الإدارة العامة ببنك أبوظبي التجاري مصر، إن البنك حقق نجاحا كبيرا في عملية التحول الرقمي، مؤكدة أن 50% من المعاملات البنكية تحولت إلى رقمية.

وشددت قدري، على أن التحول الرقمي في البنوك، بات فرضا وليس اختيارا، بسبب ارتفاع نسب المصريين المتعاملين مع الإنترنت والسوشيال ميديا، فهناك 57 مليون مصري يستخدمون الإنترنت، و47% من الشعب يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، معظمهم من الشباب، ووصل حجم التجارة الإلكترونية إلى ما يقارب من 50 مليار جنيه.

«الكورونا تحولت من محنة إلى منحة»

وأوضحت إيناس، أنها تتفق مع مقولة «الكورونا تحولت من محنة إلى منحة»، مشيرة إلى أن الجائحة دفعت معظم المؤسسات المالية التي تتعامل مع الجمهور إلى التحول الرقمي، وتدريب موظفيها لمواكبة التطور التكنولوجي.

وطالبت قدري، بنشر ثقافة المعاملات البنكية الإلكترونية بين كبار السن، لافتة إلى أن ذلك مهمة فروع البنوك المختلفة التي تتعامل معهم.

وكشفت إيناس قدري، عن إطلاق البنك رؤية جديدة متكاملة للشمول المالي، التي تستهدف ذوى الهمم وأصحاب الاحتياجات الخاصة، من أبناء المجتمع المصري، تزامنا مع اليوم العالمي للغة الإشارة، ليكون بذلك البنك الرائد في عملية دمج ذوي القدرات الخاصة في المنظومة المصرفية.