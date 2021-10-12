السيسي: مصر تعاني من ندرة شديدة في المياه.. «داخلين على مرحلة الفقر»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تقوم بإنشاء محطات لمعالجة وتحلية مياه البحر، مضيفا «ده برنامج ضخم جدًا قد تصل تكلفته لما يقرب من 80 مليار دولار»، موضحًا أننا في مصر ليس لدينا مصدر مياه إلا من النيل فقط.

حضارة مصر لم تقم إلا على نهر النيل

وأضاف «السيسي»، خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره المجري، «إحنا نعتبر من الدول التي لديها ندرة شديدة في المياه.. حضارة مصر على مدى عشرات السنين لم تقم إلا على نهر النيل، و95% من الأراضي المصرية، أراضي صحراوية جافة، نحن بالفعل داخلين في مرحلة خط الفقر المائي، يعني أقل من 500 متر مكعب للفرد في السنة».

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة المجرية بودابست، أمس الإثنين، للمشاركة في قمة «فيشجراد»، والتي تضم 4 دول هي المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا.

الجالية المصرية تستقبل الرئيس بـ «بنحبك يا سيسي»

وحرصت الجالية المصرية في بودابست، على انتظار الرئيس السيسي، لتحيته خلال زيارته للمشاركة في القمة، والتي تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين، ورفع أعضاء الجالية المصرية أعلام مصر، كما حرصوا على هتاف «بنحبك يا سيسي»، و«تحيا مصر»، فور نزول الرئيس من السيارة التي كان يستقلها في موكبه.