تطورات الحالة الصحية لتوفيق عكاشة وحقيقة ظهوره مع حلاق بعد الجراحة

بعد خضوعه لجراحة استئصال المرارة، قبل أيام، توجه الدكتور توفيق عكاشة، في أول ظهور له عقب العملية الجراحية، إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي بمدينة 6 أكتوبر، بجوار منزله، لإزالة خيط الجراحة، تحت إشراف الدكتور محمود أحمد، أخصائي الجراحة، والدكتور أحمد سمير فودة، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، والدكتور أحمد الخشاب، مدير مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

وكان توفيق عكاشة، قد خضع مطلع أكتوبر الجاري، لجراحة استئصال المرارة، بمركز جراحة الجهاز الهضمي بالمنصورة، تحت إشراف الدكتور محمد عبد الوهاب.

الحالة الصحية لتوفيق عكاشة

وأكد الدكتور أحمد سمير فودة، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى الشيخ زايد، في تصريح لـ«الوطن»، أن العملية التي أجراها عكاشة على يد الدكتور محمد عبد الوهاب، ناجحة مائه بالمائة، خاصة أن الدكتور محمد عبد الوهاب، الذي أجرى العملية هو رائد زراعة الكبد في الوطن العربي وأفريقيا، مؤكدا أن الإعلامي أصبح لا يعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، بعد إجراء الفحوصات اللازمة له ويستطيع ممارسه حياته الطبيعية.

توفيق عكاشة والحلاق

من جانبه، نفى عكاشة، في تصريح لـ«الوطن»، ظهوره في صورة مع حلاقه لقص شعره، مؤكدا أنها صورة قديمة، وليس لها أساس من الصحة، مؤكدا أن هناك آلافا من صفحات التواصل الاجتماعي على موقع «فيس بوك» تحمل اسمه.

وكانت صورة متداولة ظهر فيها الإعلامي توفيق عكاشة وهو يقص شعره بواسطة حلاق، ونقلتها بعض المواقع الإخبارية، معلنة أن هذا أول ظهور للإعلامي.

وأضاف عكاشة بشأن هذه الصورة، «لا تمت لي مطلقا بصلة، ومعظمها مزورة ولا أساس لها وكلها مضروبة زي الأخ اللي جاب صورتي مع حلاق ويقولك أول ظهور لعكاشة، وعاوز يركب التريند وبيحاول يجيب معلومات مغلوطة، ولم يتحرَ الدقة فيها، ومش كل واحد يفتي فيها ويقول أي كلام في البتنجان».