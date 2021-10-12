حملات للتوعية بمشروعات «حياة كريمة» في قرية الكرم بالمنيا

واصلت وحدة حقوق الإنسان، التابعة لإدارة خدمة المواطنين بمحافظة المنيا، تنفيذ فعاليات حملات لتوعية الطلاب داخل المدارس بنطاق المحافظة، لنشر الوعي الثقافي لدى الطلاب في العديد من المجالات، بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف، و مديريتي التربية والتعليم، والصحة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

تعزيز ونشر ثقافة حقوق الانسان

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتطبيق الخطة الاستراتيجية القومية لحقوق الانسان، والتي من محاورها الأساسية تعزيز ونشر ثقافة حقوق الانسان، وذلك تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد 2021- 2022، بهدف تعزيز الشعور بالانتماء ورفع الحس الوطني لدى الطلاب.

رفع الوعي بمخاطر تداعيات فيروس كورونا

شملت الفعاليات زيارة مدرسة الشهيد جندي علاء شحاتة، بقرية الكرم، التابعة لمركز أبو قرقاص، بحضور عدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وأهالي القرية، حيث تم تعريف الطلاب بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، ورفع الوعي الثقافي بمخاطر تداعيات فيروس كورونا المستجد، وأهمية التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، إلى جانب التوعية بضرورة المحافظة على المدارس ونظافتها.

مبادرة لصيانة دورات المياه بالمدارس

كما أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، مبادرة لصيانة وسباكة جميع دورات المياه بالمدارس المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما شملت الفعاليات تنفيذ مسرح للعرائس للتوعية بأهداف الحملة.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، شهد مطلع الأسبوع الجاري بدء العام الدراسي بمدرسة السلام الإعدادية بقرية نزلة جريس بمركز ابوقرقاص، والتي تعد أولى مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتم افتتاحها بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للمبنى بالكامل بإجمالي 12 فصلاً، على مساحة 1500 متر بإجمالي 5 طوابق.