حرائق في 3 محافظات خلال 24 ساعة: مصنع و7 منازل ومحطة وقود

شهدت محافظات الشرقية والإسماعيلية وأسيوط نشوب عدة حرائق خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث اندلع حريق في مصنع أدوات منزلية بمدينة العاشر من رمضان، وحريق في 6 منازل في كفر صقر.

كما شب حريق في محطة وقود بالإسماعيلية وحريق في شقة بعمارة سكنية كائنة بالقرب من مدرسة في محافظة أسيوط، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها ولم تسفر الحرائق جميعها عن وفيات أو إصابات باستنثاء إصابة شخص باختناق في حريق مصنع العاشر.

حريق في مصنع أدوات منزلية و6 منازل بالشرقية

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بنشوب حريق في مصنع أدوات منزلية بمدينة العاشر من رمضان، وحريق آخر بـ 6 منازل بالطوب النيء بعزبة دليب التابعة لرئاسة مركز ومدينه كفر صقر.

14 سيارة إطفاء و3 خزانات مياه

وعلى الفور تم الدفع بـ 14 سيارة إطفاء و3 خزانات مياه للسيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للمناطق المجاورة وذلك برئاسة العميد محمد عدلي مدير الحماية المدنية، كما تم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف تحسبا لوقوع أي إصابات، وتبين إصابة شخص فقط باختناق وتم تقديم الخدمة الطبية اللازمة له.

كما تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق الذي اندلع في 6 منازل وتبين أن المنازل مقامة بالطوب اللبن ولم يسفر الحريق عن وقوع وفيات أو إصابات، وتم تحرير محضرين بالواقعتين وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

حريق في محطة وقود بالإسماعيلية

وفي محافظة الإسماعيلية سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق شب في محطة وقود، وامتد إلى أحد المحال التجارية في شارع الثلاثيني.

وكان اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً بالواقعة ودفعت إدارة الحماية المدنية، برئاسة العميد خالد كامل، بـ3 سيارات إطفاء، وصلت إلى مكان الحريق، وتمكنت من إخماد النيران ولم يسفر الحريق عن أي إصابات.

وانتقل فريق من المعمل الجنائي وصل إلى مكان الحادث لفحصه ومعرفة السبب الرئيسي الذي تسبب في اشتعال النيران في محطة الوقود.

السيطرة على حريق في منزل بأسيوط

وفي السياق نفسه، تمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط، من السيطرة على حريق اندلع بشقة سكنية بالطابق الأول بأحد العقارات.

وتلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بنشوب حريق بشقه بأحد العقارات أمام مدرسة الخياط الثانوية بحي غرب أسيوط، وانتقلت قوة من الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران وإخمادها.